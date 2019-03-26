التموين لـ«الوطن»: ضبط 545 تاجر مواد مهربة في شهرين

صرّح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لـ«الوطن» بأن مع استمرار التشديد في الحملة ضد التهريب تم تنظيم 545 ضبطاً في المحافظات كافة بحق تجار وأشخاص يتاجرون بالمواد المهربة والمجهولة المصدر، وذلك خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي، وهو رقم يعطي مؤشراً مهماً عن جدية الحملة ومدى فعاليتها، بحسب رأي الخطيب.

ولفت إلى أنه منذ فترة لم يتم ضبط أي حالات تجارة وتسويق للفروج التركي المجمد الذي كان يدخل تهريباً إلى الأسواق، وذلك نتيجة تضييق الخناق على المتاجرين بهذه المادة وضبط كميات كبيرة منها خلال الفترة السابقة، وكذلك الأمر للحوم المجمدة المهربة، وخاصة لحم الجاموس، الذي كان يدخل تهريباً إلى أسواقنا، وجاء ذلك نتيجة التعاون مع جميع الجهات المعنية لمنع دخول هذه المواد إلى الأسواق وأعتقد أن هذه الظاهرة قد اختفت من أسواقنا.

وأكد الخطيب أن الرقابة على المؤسسة السورية للتجارة لا يختلف عن الرقابة على أي محل تجاري في أي سوق، وهو يطبق في جميع صالاتها بالمحافظات، وسوف يطبق على الصالات الجديدة التي سيتم افتتاحها لبيع الفروج واللحوم ضمن حملة التدخل الإيجابي، دعماً لمربي الفروج وتشجيع عودتهم إلى الأسواق من جهة، ولحماية المستهلك ومنع تعرضه للغش والتلاعب من جهة أخرى، مؤكداً أن أي ضبط لمادة الفروج في صالات السورية للتجارة خارج التسعيرة الرسمية أو غير مطابق للمواصفات يتم تنظيمه وفق الإجراءات القانونية، مع الإشارة إلى أن عمل السورية للتجارة هو بيع السلع والمواد بسعر أقل من الأسواق وإن أمكن أقل من التسعيرة النظامية.

وذكر الخطيب أن الرقابة لن تتوقف بعد تطبيق توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية، وأي مخالفة أو شكوى تتلقاها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتعلق بعمليات تلاعب أو اتجار بمادة الغاز سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف وإحالته إلى القضاء موجوداً.

وأوضح أنه في حال كشف أي تلاعب في عمليات توزيع مادة الغاز عبر البطاقة الذكية سيكون لحماية المستهلك دورها في التدخل لقمع المخالفة، والأمر ذاته لمواد المحروقات لأن الاتجار والتلاعب بالمادة وبيعها في السوق السوداء يعتبر مخالفاً للقوانين، وأي عمليات توزيع ستجري خارج البطاقة الذكية ستعتبر مخالفة.