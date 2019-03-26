عبد الهادي والعلبي يبحثان إعادة تأهيل مخيم اليرموك

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي ضرورة الإسراع في إزالة الركام من مخيم اليرموك، على حين أكد محافظ دمشق عادل العلبي أن اللجان الهندسية المكلفة دراسة أوضاع المناطق المؤهلة للسكن سوف تنهي عملها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عبد الهادي في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أنه التقى محافظ دمشق ووضعه بصورة الجهود التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع الدولة السورية والأمم المتحدة ووكالة «الأونروا» لتخفيف معاناة الفلسطينيين في المخيمات أثناء وجود الإرهابيين فيها وخاصة مخيم اليرموك. كما تطرق عبد الهادي إلى ضرورة الإسراع في إزالة الركام من مخيم اليرموك، مشيراً إلى أن لجنة إزالة الركام المكلفة من منظمة التحرير جاهزة لاستئناف عملها فوراً. وعرض عبد الهادي جهود المنظمة في الحصول على تبرعات عينية من الأصدقاء لإعادة ترميم المخيم وإمكانية مشاركة رجال أعمال فلسطينيين وسوريين في إعادة الترميم وذلك بالتنسيق مع محافظة دمشق المشرفة على المخيم.

من جهته، أكد العلبي، بحسب البيان، أن المحافظة سوف تعمل قريباً على البدء باستئناف إزالة الركام من الشوارع الرئيسية والفرعية للمخيم، وأنه سوف يزور المخيم قريباً من أجل تقييم أوضاع البنية التحتية ووضع التصور لإعادة الترميم. وأشار العلبي إلى أن اللجان الهندسية التي انتدبت من المحافظة للمخيم لدراسة أوضاع المناطق المؤهلة للسكن تعمل بشكل جيد وسريع وسوف تنهي عملها في أقرب وقت ممكن.