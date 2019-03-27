تناول الفلفل الحار يطيل العمر

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول. وذكر موقع «ميديك فوروم» الطبي أن الدراسة التي شملت أكثر من 487 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً واستمرت سبع سنوات بينت أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12 إلى 14 بالمئة مقارنة بالذين لا يتناولونه. ويعتقد الخبراء أن وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي يساعد في تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.