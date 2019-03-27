بايرن بضيافة فرايبورغ وقمتان إيطاليتان ونهائي الرابطة الفرنسية … الريدز يستقبل السبيرز وديربي في برشلونة

عودة أخيرة للمنافسات المحلية الأوروبية بعد أسبوع الفيفا لن تتوقف مجدداً حتى إعلان نهاية الموسم أواخر أيار القادم، وإذا كانت الأمور تبدو محسومة لتجديد عهد اللقب لليوفي وسان جيرمان في إيطاليا وفرنسا وإلى حد ما بالنسبة لبرشلونة في إسبانيا، فإن الصراع مازال على أشده في إنكلترا وألمانيا حيث الفارق لا يتجاوز تعثراً في مباراة واحدة.

وعلى هذا الصعيد تنتظر ليفربول متصدر البريميرليغ مواجهة صعبة أمام توتنهام الذي بات موقعه بالمركز الثالث مهدداً بعدما تقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع جاره الآرسنال في وقت قد يكون السيتي خطف الصدارة عندما يبدأ الجولة 31 بلقاء فولهام في لندن، أما البايرن متصدر البوندسليغا بفارق الأهداف فيحل ضيفاً على فرايبورغ حادي عشر الترتيب على حين وصيفه دورتموند يستقبل فولفسبورغ سابع اللائحة.

وفي إسبانيا سيكون موعد برشلونة المرتاح حالياً بالصدارة مع ديربي المدينة التاريخي أمام إسبانيول ثالث عشر الجدول والباحث عن فوز غاب عنه طويلاً بالليغا، ويرحل أتلتيكو الوصيف نحو الباسك لمواجهة ألافيس خامس الترتيب، أما جاره الريال فيستقبل هويسكا آخر الكاتالونيين التحاقاً بالأضواء، وفي إيطاليا يخوض يوفنتوس القريب من حسم اللقب مباراة سهلة أمام إيمبولي على حين تشهد الجولة 29 قمتين، الأولى بين روما ونابولي والثانية تجمع إنتر ولازيو في ظل طموح الجميع لدخول دوري الأبطال، أما في فرنسا فالمنافسة على أشدها على الهدف ذاته بين ستة أندية بعيداً عن الباريسي المحلق بالصدارة، وفي التوقيت ذاته سيكون موعد مونبيلييه وغانغان مع أول ألقاب الموسم عندما يتقابلان في نهائي كأس الرابطة.

صدارة مؤقتة

في إنكلترا سيكون السيتي على موعد مع استرداد الصدارة من ليفربول ولو مؤقتاً عندما ينزل ضيفاً على فولهام وصيف قاع الترتيب والقريب جداً من العودة إلى الدرجة الأدنى والباحث عن بصيص أمل عبر فوز أول على ضيفه منذ 11 عاماً، وخاض السيتي الفائز في 6 مباريات أخيرة 14 مباراة خارج أرضه (9 انتصارات وتعادلين و3 هزائم)، على حين فولهام المنهزم في 7 مباريات متتالية حقق 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل 8 هزائم بملعبه، من جهة أخرى يسعى اليونايتد لخطف المركز الرابع عندما يستقبل واتفورد ثامن الترتيب وكان اليونايتد تلقى خسارته الأولى في عهد سولسكاير بالجولة الماضية بعد 12 مباراة وسبق لليونايتد الفوز على ضيفه في 4 مواجهات آخرها ذهاباً بنيتجة 2/1.

ديربي الواقع والأحلام

في إسبانيا يحاول برشلونة الإبقاء على الفارق في خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقبه عندما يلتقي جاره إسبانيول في الديربي الكاتالوني رقم 170 على مستوى الليغا، والغلبة تاريخياً للبلوغرانا بواقع 98 فوزاً مقابل 34 للأزرق وتعادلا 37 مرة، وبالمجمل تقابلا 209 مرات ففاز البرشا 122 مرة مقابل 44 فقط لإسبانيول الذي أخفق بالفوز على جاره بالدوري منذ 2009 وجاء وقتها في نيوكامب، وفي العام الماضي فاز بذهاب ربع نهائي الكأس قبل أن يخسر إياباً، ذهاباً فاز البرشا برباعية.

وإذا كان البرشا يسعى للسير قدماً نحو لقب مبكر فإن جاره يقع في الوسط بين الطامحين للمقاعد الأوروبية والساعين للهروب من الهبوط، علماً أن سجله سيّئ جداً بعيداً عن أرضه حيث لم يحصد أكثر من 9 نقاط عبر 6 تعادلات وفوز يتيم مقابل 7 هزائم، على حين خسر البرشا 9 نقاط هذا الموسم في ملعبه.

نهائي دون ضجيج

في فرنسا وبعيداً عن منافسات الليغ آن القائمة يقام نهائي كأس الرابطة الفرنسية للأندية المحترفة ويجمع فريقين بعيدين عن الأضواء والنجومية وحتى العراقة، حيث يبحث ستراسبورغ عن لقبه الرابع في هذه المسابقة ويأمل منافسه غانغان الظفر بلقبه الثاني بعدما توج به عام 2000، ويحسب لغانغان الذي يحتل المركز الثامن عشر بالدوري وهو مهدد بالهبوط أنه أخرج من المسابقة بطلها في المواسم الخمسة الأخيرة (سان جيرمان)، أما ستراسبورغ فسبق له التتويج أعوام 1864 و1995 و2005 ويحتل المركز العاشر حالياً في الليغ أن بعدما أخفق بالفوز خلال 7 جولات فائتة ومازال أمله قائماً بمقعد أوروبي، يذكر أن الفريقين تعادلا ذهاباً بالدوري 1/1 ويلعبان إياباً بعد أسبوعين على أرض ستراسبورغ، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 32

• السبت: فولهام * مان سيتي (2.30)، مان يونايتد * واتفورد، بيرنلي * وولفرهامبتون، برايتون * ساوثهامبتون، ليستر سيتي * بورنموث، كريستال بالاس * هيدرسفيلد (5.00)، ويستهام * إيفرتون (7.30).

• الأحد: كارديف سيتي * تشيلسي (4.50)، ليفربول * توتنهام (6.30).

• الإثنين: الآرسنال * نيوكاسل (10.00).

الإسباني – الأسبوع 29

• الجمعة: جيرونا * بلباو (10.00).

• السبت: خيتافي * ليغانيس (2.00)، برشلونة * إسبانيول (5.15)، سلتا فيغو * فياريال (7.30)، ألافيس * أتلتيكو مدريد (9.45).

• الأحد: ليفانتي * إيبار (1.00)، رايو فاليكانو * بيتيس (3.00)، إشبيلية * فالنسيا (5.15)، بلد الوليد * سوسيداد (7.30)، ريال مدريد * هويسكا (9.45).

الألماني – الأسبوع 27

• الجمعة: هوفنهايم * ليفركوزن (9.30).

• السبت: فرايبورغ * بايرن ميونيخ، دورتموند * فولفسبورغ، دوسلدورف * مونشن غلادباخ، نورنبرغ * أوغسبورغ، بريمن * ماينز (4.30)، لايبزيغ * هيرتا برلين (7.30).

• الأحد: هانوفر * شالكه (4.30)، فرانكفورت * شتوتغارت (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 29

• الجمعة: كييفو فيرونا * كالياري (9.30).

• السبت: أودينيزي * جنوا (4.00)، يوفنتوس * إيمبولي (7.00)، سامبدوريا * ميلان (9.45).

• الأحد: بارما * أتلانتا (1.30)، روما * نابولي، فيورنتينا * تورينو، فرزينوني * سبال (4.00)، بولونيا * ساسولو (7.00)، إنتر ميلانو * لازيو (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 30

• الجمعة: رين * ليون (9.45).

• السبت: مرسيليا * أنجيه (7.00).

• الأحد: سانت إيتيان * نيم، ديجون * نيس، موناكو * كان، أميان * بوردو (4.00)، نانت * ليل (6.00)، تولوز * سان جيرمان (10.00).

• الأربعاء: مونبيلييه * غانغان، ستراسبورغ * ريمس (8.00).

كأس الرابطة الفرنسية – النهائي

• السبت: ستراسبورغ * غانغان (10.00).