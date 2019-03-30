منافسات قوية ببطولة دوري الأندية للكاراتيه

شهدت بطولة دوري الأندية للكاراتيه التي أقامها اتحاد اللعبة بدمشق مشاركات واسعة ومنافسات قوية بين أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وتمكن فريق الجيش من الفوز بالمركز الأول ضمن منافسات الدرجة الأولى تاركا المركز الثاني لنادي الشرطة والثالث لنادي تل الفخار بينما فاز نادي شرطة حلب ببطولة أندية الدرجة الثانية تلاه الشعلة ثم قاسيون أما الدرجة الثالثة فانتهت منافساتها بفوز نادي البريقة وحل الاتحاد بالوصافة والقلعة ثالثا.

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا قال في تصريح صحفي إن هذه البطولة هي من البطولات المهمة ضمن روزنامة الاتحاد لكونها تقيم عمل الأندية ومدى تطور لاعبيها وفرصة للاستمرار بصقل مهارات اللاعبين لكونها تصنف مستوى الأندية صعودا وهبوطا مبيناً أن النادي هو الحلقة الأساسية في مسيرة عمل أي مؤسسة رياضية.

من جهته لفت طارق حاتم رئيس مكتب العاب القوة بالاتحاد الرياضي العام إلى التنظيم والمستوى الفني الجيد الذي حظيت به البطولة والمشاركة الواسعة التي شهدتها مختلف الأندية منوها في الوقت ذاته بالإستراتيجية المتميزة التي انتهجها اتحاد اللعبة لتطوير اللعبة في مختلف الفئات.

وبين العميد محسن عباس رئيس نادي الجيش الرياضي المركزي أن لعبة الكاراتيه من الألعاب التي تحظى باهتمام النادي حيث عمل على إعدادها مركزيا وفي جميع الأندية التي تتبع له في المحافظات ووصلت إلى مستوى جيد بمختلف الفئات.

بدوره أوضح رئيس نادي قاسيون العميد فايز الباشا أن الكاراتيه في النادي تألقت وقدمت أداء جيداً خلال السنوات القليلة الماضية متوقعاً أن تشهد تطورا أكثر في قادمات الأيام ولاسيما أن الكاراتيه من الألعاب التي تشهد انتشاراً واسعا.

وكانت البطولة التي اختتمت أمس بعد يومين من المنافسة شهدت حفل افتتاح قدم خلال لوحة فنية متميزة بعنوان الجولان سيبقى عربيا سورياً.