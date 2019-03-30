قمة طامحين في الليغا وامتحان سهل لزيدان في برنابيه … روما يستقبل نابولي وجاره يزور ميلانو

أسبوع مزدحم بالمباريات المحلية في إسبانيا وإيطاليا حيث تقام جولة كاملة من الدوري في البلدين وسط الأسبوع أي إن بعض الأندية ستخوض ثلاث مباريات قبل الدخول في ذهاب ربع نهائي البطولتين الأوروبيتين ونخص بالذكر اليوفي والبرشا اللذين لعبا بالأمس وكذلك فالنسيا الذي يخوض مواجهة قوية اليوم على أرض إشبيلية وذلك في الصراع بينهما على دخول مربع الكبار في الليغا وهما خارجه حالياً، وفي الليغا أيضاً يحاول الريال الإبقاء على الفارق مع جاريه أتلتيكو وخيتافي (في حال فوزهما أمس)، وإذا كان الثلاثي المدريدي ينافس على البقاء بمقاعد دوري الأبطال فإن رابعهم رايو فاليكانو يقاتل للبقاء بالدرجة الأولى.

وفي إيطاليا يحاول نابولي الوصول إلى لقاء الآرسنال في ذهاب اليوروباليغ محافظاً على فارق النقاط عن ملاحقيه بالسييرا A وخاصة أنه يواجه موقعة منتظرة عصر اليوم عندما ينزل ضيفاً على روما في واحدة من قمم الكالشيو هذه الأيام، وفي قمة لا تقل أهمية يلتقي إنتر ميلانو مع لازيو الطامح لدخول نادي الأربعة الكبار مع فرصته الضعيفة بينما الثاني يأمل للاحتفاظ بمركزه الثالث الذي ربما يكون خسره لمصلحة جاره مع قراءة هذه السطور، ولن يكون أتلانتا أقل شغفاً للفوز على بارما (ظهراً) من أجل الإبقاء على فرصته ببطاقة أوروبية يتمناها بدوري الأبطال.

لا مجال للتفريط

من قمة الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية نبدأ حيث يسعى روما إلى نسيان كل خيباته هذا الموسم في محاولة شبه أخيرة للحاق بدوري الأبطال مجدداً وعليه خوض مواجهتين صعبتين هذا الأسبوع وقد يكون من حسن حظ لاعبي دي فرانشيسكو أنهما على أرضهم، فيستقبلون نابولي وفيورنتينا على التوالي، وأنهى روما الجولة 28 بالمركز الخامس بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع وينافسه كل من لازيو وبفارق نقطتين عن أتلانتا ولازيو وثلاث نقاط عن تورينو وخمس نقاط عن سامبدوريا، وعليه فإن خسارته لأي نقطة جديدة ستصعب الأمور كثيراً وربما يفقد مركزه، وبالمقابل يحاول نابولي الحفاظ على موقعه وصيفاً لليوفي في ظل صعوبة اللحاق به إلا أنه في الوقت ذاته يطمح للقب أوروبي عزّ عليه طويلاً وربما انشغاله بلقاء آرسنال الإنكليزي صب في مصلحة الجيلاروسي.

روما الذي خسر مرتين في الجولات الثلاث الأخيرة خاض 13 مباراة بملعبه ففاز بثماني وتعادل 4 مرات وخسر مرة واحدة بينما نابولي فاز بـ7 وتعادل 3 مرات وخسر مثلها خارج سان باولو، وسيطر التعادل على لقاء الذهاب وسبق لنابولي أن فاز في آخر زيارتين إلى الأولمبيكو إلا أنه بالمقابل خسر مرتين ملعبه والفوز الأخير لروما بأرضه فيعود إلى 2016.

ثالث أو رابع

قد لا يكون هناك فارق كبير بين الحلول بالمركز الثالث أو الرابع لاسيما أن صاحبيهما سيذهبان إلى الشامبيونز، لكن عندما يكون التنافس على المركز بين جارين كالإنتر وميلان فإن الأمور تختلف والتأخر حينها سيكون عاراً، وقد استطاع إنتر التغلب على ميلان في الديربي بالجولة السابقة مستعيداً المركز الثالث، واليوم عندما يستقبل لازيو السابع قد يكون خسر مجدداً ولذلك فإن لاعبي النييرازوري مطالبين بالنقاط الثلاث لاسترداده مجدداً، وبالمقابل يحاول نسور العاصمة الفوز لثلاثة أسباب، أولها إنهاء ثلاثة أعوام من عدم الفوز على مضيفهم بالسييراA وثانيهما الثأر للخسارة القاسية ذهاب الموسم الحالي والأهم السعي لخطوة جديدة نحو مربع الكبار.

مجد قاري

ولعب الإنتر 13 مباراة على أرض جوزيبي مياتزا فسجل 9 انتصارات وتعادلين وهزيمتين على حين فاز بخمس مباريات خارج أرضه وخسر مثلها مقابل 3 تعادلات، ذهاباً فاز إنتر بثلاثية ثم تعادلا 1/1 في ربع نهائي الكأس قبل أن يفوز لازيو بركلات الترجيح وسبق للازيو الفوز أيضاً في المناسبة ذاتها قبل عامين وكلاهما في ميلانو.

فريق آخر يطمح لتمثيل الكالشيو بدوري الأبطال هو أتلانتا سادس الترتيب والذي سبق أن دخل تصفيات اليوروباليغ بالموسم الماضي، وهو يبدأ مباريات اليوم على أرض بارما، وسجل النييرازوري الصغير نتائج جيدة خارج برغامو ففاز 7 مرات وتعادل مرتين مقابل 5 هزائم، وبالمقابل فإن بارما اقترب كثيراً من هدفه هذا الموسم وهو تثبيت مكانه بين فرق السييراA وهو العائد إليها مطلعه حيث يحتل المركز الثاني عشر بفارق 9 نقاط عن أول مراكز الهبوط، ذهاباً فاز أتلانتا 3/صفر.

مهددون

وبعيداً عن منافسات المقاعد الأوروبية هناك في أسفل الترتيب صراع كبير على النجاة من الهبوط ويتعلق الأمر بعدد من الأندية إذا سيسقط منها اثنان إذا اعتبرنا أن كييفو فيرونا سيكون أول المغادرين، لعل فرزينوني أقرب المهددين بالسقوط مع نقاطه الـ17 في مركز وصافة القاع وبفارق 7 نقاط عن ثامن عشر اللائحة (بولونيا)، ويخوض فرزينوني الذي حصد نقطة فقط خلال 5 جولات فائتة إحدى آخر فرصه للبقاء مع سبال الذي يتقدمه بتسع نقاط ومازال ضمن المهددين، أما بولونيا فيستقبل ساسولو الأبعد قليلاً برصيد 32 نقطة.

أن تأتي متأخراً..

صبت توقعات معظم المراقبين بالدوري الإسباني في مصلحة إشبيلية وفالنسيا لدخول مربع الكبار إلى جانب البرشا وقطبي مدريد إلا أن الأول خذله الانشغال اليوروباليغ وسوء النتائج فتراجع من الصدارة (في الأسبوع 13) لينهي الأسبوع 28 بالمركز السادس، وبالمقابل دخل فالنسيا الموسم وهو رابع الموسم الماضي لكن خفافيشه أخفقت محلياً وبدوري الأبطال قبل أن تعود إلى الطيران من جديد وهاهي على أبواب استعادة موقعها بين الكبار وتخوض ربع نهائي اليوروباليغ.

اليوم يدخل الفريقان مباراتهما على أرض ملعب سانشيز بيزخوان والفارق بينهما ثلاث نقاط أي إن فوز إشبيلية سيضاعفه بينما فوز فالنسيا سيضعه أمام مضيفه بفارق المواجهات مؤقتاً.

وخاض كبير الأندلس العائد بفوزين في الجولتين الأخيرتين 13 مباراة على أرضه ففاز 8 مرات وتعادل 3 وخسر مرتين، بينما تعرض فريق الخفافيش لخمس هزائم خارج ملعبه مقابل 5 تعادلات و3 انتصارات فقط، وخسر إشبيلية من فالنسيا مرتين مقابل في آخر أربع مواجهات مقابل تعادلين ثانيهما ذهاباً في الميستايا بهدف لمثله، ويحسب لإشبيلية أنه لم يخسر أمام ضيفه في بيزخوان منذ 15 عاماً.

إعادة بناء

مع بقاء 10 جولات من الليغا يدرك الجميع أن برشلونة في طريقه إلى اللقب مع فارق النقاط العشرة التي تفصله عن أتلتيكو مدريد وقد لعبا أمس مباراتيهما رقم 29، وهو ما يجعل فريق ريال مدريد لا يفكر بالمنافسة على اللقب ذلك أن غريمه الأبدي في موقف جيد وليس بوارد خسارة 13 نقطة فيما تبقى من الموسم، ولهذا فإن الفريق الملكي يعتبر بمرحلة إعادة بناء واستعداد مبكر للموسم القادم بقيادة المدرب العائد زيدان.

اليوم سيكون موعد الملكي مع أصغر الكاتالونيين وأحدثهم بالدرجة الأولى هويسكا صاحب المركز الأخير والقريب من العودة إلى الدرجة الثانية، أي إن لاعبي زيدان على موعد سهل وثلاث نقاط جديدة تعزز مركزهم الثالث، وسبق للميرينغي أن خاض 14 مباراة في برنابيه ففاز بتسع منها وتعادل مرة مقابل 4 هزائم بينما هويسكا فقد حصد 9 نقاط من 22 نقطة خارج أرضه، ذهاباً فاز الريال بهدف, وفيما يلي مباريات اليوم:

الإسباني – الأسبوع 29

ليفانتي * إيبار (1.00)، رايو فاليكانو * بيتيس (3,00)، إشبيلية * فالنسيا (5.15)، بلد الوليد * سوسيداد (7.30)، ريال مدريد * هويسكا (9.45).

الإيطالي – الأسبوع 29

بارما * أتلانتا (1.30)، روما * نابولي، فيورنتينا * تورينو، فرزينوني * سبال (4.00)، بولونيا * ساسولو (7.00)، إنتر ميلانو * لازيو (9.45).