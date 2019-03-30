تخصيص 2.1 مليارات ل.س لـ«الهندسية» لكنها لم تنفق منها شيئاً!

أنتجت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بما قيمته 7.29 مليارات ليرة سورية، لإجمالي شركاتها، لغاية 1/3/2019، مقابل 9.96 مليار ليرة المخطط، أي بنسبة تنفيذ قدرها 73% وبمعدل تطور قدره 138% مقارنة مع قيمة الإنتاج السلعي الفعلي للفترة نفسها من العام 2018 والبالغة 5.27 مليارات ليرة.

وبحسب تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للشركات التابعة للمؤسسة نحو 7.5 مليارات ليرة، مقابل 9.96 مليارات ليرة المخطط، بنسبة تنفيذ قدرها 75%.

وحول مخزون الإنتاج الجاهز للبيع، فقد بلغت قيمة مخزون أول المدة 4.38 مليارات ليرة لإجمالي الشركات التابعة، بينما بلغت قيمة مخزون آخر المدة 3.11 مليارات ليرة بانخفاض قدره 1.26 مليار ليرة.

وحول الخطة الاستثمارية للمؤسسة أوضح التقرير أن قيمة الاعتمادات المرصدة للعام 2019 بلغت 2.174 مليار ليرة، ولم ينفق منه شيء فعلياً، موضحا أن أهم المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية لعام 2019 هي مشروع السخان الشمسي، وقد تم التريث في تنفيذ المشروع بناء على كتاب موجه من الحكومة يتضمن عدم الموافقة على إصدار مرسوم إحداث الشركة العامة للطاقات المتجددة، كما انه لم يتم صدور نتائج أعمال اللجنة التي كانت مكلفة تفعيل صندوق دعم الطاقات المتجددة.

إضافة إلى مشروع خط إنتاج البطاريات المغلقة باعتماد قدره 300 مليون ليرة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً.