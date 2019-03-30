شبكات الكهرباء بالخدمة والصرف الصحي قيد الصيانة … مدير «عدرا الصناعية»: 3 مليارات ليرة حجم الاستثمار في ثلاثة أشهر

صرح مدير مدينة عدرا الصناعية فارس فارس لـ«الوطن» أن المدينة قطعت مراحل جيدة في عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لخطوط شبكة الصرف الصحي التي تعرضت لأضرار كبيرة في القطاع الخامس ضمن المدينة نتيجة السيول التي ضربت المدينة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة خصصت المدينة بمبلغ 350 مليون ليرة سورية للقيام بصيانة شبكة الصرف الصحي، وتم التعاقد مع شركة منفذة للمشروع وقد تم استبدال الخطوط المتضررة بشكل كبير وصيانة وإصلاح الخطوط الممكن إصلاحها، حيث كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة السيول وانجراف الأتربة والاختناقات من المواد والمفروشات التي جرفتها السيول من المعامل التي أصابتها السيول في القطاع الخامس.

وبين أن عمليات الصيانة سوف تشمل جميع شبكة خطوط الصرف المدينة كونها متصلة ببعضها وأي ضرر في أي نقطة من الخطوط سينتقل لباقي الشبكة في القطاعات الأخرى ضمن المدينة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الصيانة لن يتعدى العام الحالي.

أما بالنسبة لمحطات الطاقة الكهربائية التي تضررت نتيجة السيول فأشار قاسم إلى أنها أصبحت بالخدمة بكامل طاقتها دون وجود أي خلل بعد إجراء عمليات الصيانة الشاملة لها.

وفيما يتعلق بمشروع درء السدود أوضح أن المشروع درس بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وتم تنفيذ الدراسات الكاملة له والتي تشمل تنفيذ خنادق وسواتر ومصبات وقنوات درء سيول لإيصال مياه السيول إلى سد العتيبة، وسيكون بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليار ليرة سورية بحسب الدراسة من قبل وزارة الموارد المائية.

ولفت فارس إلى أن المعامل التي تعرضت للأضرار تقدمت في عمليات الترميم والصيانة وبعض هذه المنشآت عادت للعمل بشكل جزئي، وقسم منها تمكن من العودة لتشغيل المعمل بشكل كلي، أما بالنسبة لتقدير الأضرار والتعويض فهي من ضمن اختصاص اللجنة المكلفة في غرفة صناعة دمشق وريفها.

وحول واقع الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية خلال العام 2019 بينّ فارس أنه تم تخصيص 28 مقسماً صناعياً بمساحة 5.8 هكتاراً 2019، أما عدد المقاسم قيد البناء فهي 19 مقسماً، و4 منشآت قيد الإنتاج، وتوفير 230 فرصة عمل، ليبلغ حجم الاستثمار 3 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه، لتصل حجوم الاستثمارات الإجمالية في عدرا الصناعية منذ التأسيس 533.9 مليار ليرة سورية.

كما بينّ فارس أن المشاريع قيد التنفيذ ضمن المدينة في خطة العام 2019 هي وضع مركز خدمة المواطن بالخدمة، وتأسيس وتركيب مركز البيانات، ومشروع حفر آبار في منطقة الجبل في المدينة، ومشروع صيانة خط جر المياه في المدينة، ومشروع تأهيل محطة الضخ في الريحان بمنطقة الغوطة، وتنفيذ مشروع مبنى مخبر البيئة في عدرا الصناعية، وبناء صالة رياضية لزوج فوج الإطفاء، وخفض ورفع غرفة تفتيش الصرف الصحي في القطاع الثالث.