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السفير الباكستاني لـ«الوطن»: نقف إلى جانب سورية وندعم حقها باستعادة الجولان

| موفق محمد - سيلفا رزوق

الأحد, 31-03-2019

جدد السفير الباكستاني لدى دمشق راشد كمال، التأكيد على موقف بلاده في الوقوف إلى جانب سورية، والداعم لحقها باستعادة الجولان العربي السوري المحتل، وشدد على أن الجولان المحتل هو جزء من الأراضي السورية، وينبغي تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وفي مقابلة خص بها «الوطن»، شدد السفير كمال على أن احتلال «إسرائيل» للجولان السوري لأكثر من 52 سنة، ووجود الإسرائيليين على هذه الأرض السورية، لا يعني أنها أصبحت جزءاً لهم، مشدداً على أنه في حال قيام أي دولة باعتبار أن هذا الجزء من الأرض السورية هو أرض غير محتلة، «لا يعني أن هذا الوضع سيتغير».
وبخصوص الدور الذي يمكن أن تقوم به باكستان في إعادة إعمار سورية، بين كمال أن الحكومة الباكستانية بدأت بطرح المبادرات، «لكننا نواجه صعوبات بسبب الحصار الغربي على سورية»، كاشفاً في هذا الإطار عن «التحضير لعقد اجتماع مشترك هذا العام».

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