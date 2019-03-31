الحوثي: العدوان السعودي يحاصر مدينة الدريهمي منذ خمسة أشهر

استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بشدة الصمت الدولي على الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة منذ خمسة أشهر.

ونقل موقع المسيرة نت عن الحوثي قوله: إن «قوى العدوان تحاصر مدينة الدريهمي منذ خمسة أشهر ولم يدخلها أي قافلة أو مساعدات إنسانية ما زاد من معاناة الأهالي» داعياً إلى تجهيز قافلة للمدينة يرافقها مسؤولون من المنظمات الدولية لضمان عدم قصفها من قبل العدوان.

في هذه الأثناء قتل مدنيان يمنيان وأصيب ثالث بجروح جراء قصف لطيران العدوان السعودي على الأحياء السكنية في محافظة حجة.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي أمس تسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.

هذا وأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية أحبطوا هجوما واسعا لمرتزقة العدوان شارك فيه الطيران الحربي والأباتشي في موقعي الشرفة والشبكة بنجران.

وقد أطلق الجيش اليمني صاروخ «زلزال 1» على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر عاكفة بالحماد ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. كما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر عملية عسكرية تمكن خلالها عناصر الجيش واللجان الشعبية في اليمن من تحرير مناطق جديدة في محافظة الضالع وسط البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال عملية عسكرية من تحقيق المزيد من التقدم بالضالع واغتنام دبابتين وعربة بي تي آر وأسلحة متوسطة وثقيلة وآليتين عسكريتين إضافة إلى إحراق دبابتين وآلية بصاروخين موجهين وقذيفة مؤكداً مصرع وجرح عدد كبير من مرتزقة العدوان خلال هذه العملية.

هذا وكبدت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة في عملية عسكرية قبالة منفذ علب والربوعة بقطاع عسير.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الربوعة وعلب أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم كما صدوا زحفا واسعا للمرتزقة من ثلاثة محاور ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.

وأشار المصدر أيضاً إلى تدمير دبابتين لمرتزقة العدوان بمنطقة مريس في محافظة الضالع بصاروخين موجهين.

وفي سياق آخر حذرت شركة النفط اليمنية فرع الحديدة من مغبة تمادي مرتزقة العدوان الأميركي السعودي في استهداف منشآت الحديدة وخاصة الخزانات النفطية.