يوحنا العاشر: الشعب السوري صامد ويقاوم ويحقق الانتصار

أكد بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، أمس، أن الشعب السوري استطاع أن يدحر الإرهاب ويحقق الانتصار بتلاحمه مع جيشه وقيادته الحكيمة، وذلك خلال افتتاحه معرض الأيقونة بعنوان «والكلمة صار جسداً» في كنيسة الصليب المقدس في دمشق.

وقال يوحنا العاشر، بحسب وكالة «سانا» للأنباء: إن افتتاح هذا المعرض يؤكد أن الشعب السوري لا يزال صامداً ويقاوم أبشع هجمة إرهابية وأنه استطاع بتلاحمه مع جيشه البطل وقيادته الحكيمة أن يدحر الإرهاب ويحقق الانتصار.

وأشار يوحنا العاشر إلى أن المعرض الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل، يضم عدداً من الأيقونات من مختلف الكنائس السورية التي تصور تطور هذا النوع من التراث المسيحي السوري بمدارسه القديمة والحديثة ومنها البيزنطية والإيطالية والمقدسية والروسية وغيرها، إضافة إلى بعض الأيقونات التي تعرضت للحرق والتدمير من قبل الإرهابيين في مدينة معلولا الأثرية التي يجري العمل على ترميمها حالياً.

بدورها، أوضحت الفنانة نوال حصني استفانوس، أنها اتبعت المدرسة البيزنطية في رسم عدد من الأيقونات الحديثة في المعرض.