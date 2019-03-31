مخطط إسرائيلي لإقامة 4927 وحدة استيطانية في الضفة … مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق قطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس مناطق فلسطينية شرق قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت أراضي زراعية شرق دير البلح ومناطق شرق البريج ومدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين حيث استشهد أمس أربعة فلسطينيين وأصيب المئات بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات «مليونية الأرض والعودة» في قطاع غزة المحاصر. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس فلسطينيين اثنين من مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت فلسطينيين اثنين. إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت أحد حراسه.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت أحد حراسه من أمام مصلى باب الرحمة. في هذه الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 4927 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 1427 وحدة استيطانية لتوسيع خمس مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة و3500 وحدة استيطانية أخرى في مناطق من الضفة الغربية ما يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 4927 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة معا أن الدعم الأميركي اللامحدود يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الخارجية إلى أن انحياز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاحتلال يكشف حقيقة معاداتها للسلام مشددة على أن عمليات الاستيطان باطلة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

إلى ذلك أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 4927 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح مجدلاني أن صمت المجتمع الدولي واكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للاستيطان يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأراضي الفلسطينية مشدداً على أن الرادع الوحيد لوقفها هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية ضد الاحتلال.

في سياق متصل استشهد فلسطينيان وأصيب المئات بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات (مليونية الأرض والعودة) في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على آلاف المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة أكثر من 244 فلسطينيا بالرصاص وحالات اختناق. وفي وقت لاحق استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها.. إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على المشاركين في مسيرة يوم الأرض السلمية شرق خان يونس ما أدى إلى استشهاد الفلسطيني بلال محمود النجار 17 عاماً من بلدة بنى سهيلا. كما أصيب سبعة صحفيين فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين المشاركين في تغطية مسيرات «مليونية الأرض والعودة» في قطاع غزة المحاصر.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان نقلته وكالة «معا» إن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم مسيرات «مليونية الأرض والعودة» في القطاع ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح.

وعم إضراب شامل كل أنحاء القطاع وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية أبوابها منذ ساعات الصباح استعدادا للمشاركة في (مليونية الأرض والعودة) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة.

إلى ذلك قالت «إسرائيل» أمس إن البرازيل فتحت «مكتباً دبلوماسياً» في القدس مع بدء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارة كيان الاحتلال.