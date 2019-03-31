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وصل إلى 550 ليرة في «السوداء» … الكيلاني: استقرار الدولار مهم لانتعاش الاستثمار

| عبد الهادي شباط

الإثنين, 01-04-2019

اعتبر رئيس جمعية المحللين الماليين السورية إحسان الكيلاني أنه من غير الصحي الفارق بين سعر الصرف بالنشرة الرسمية وسعره بالسوق السوداء الذي وصل إلى 120 ليرة زيادة لمصلحة «السوداء»، موضحاً أنه يفتح الباب للتلاعب والفساد وخصوصاً لدى بعض المصارف التي تمول المستوردات.
وأكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أمس أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار تراجع بشكل طفيف ليصل مستواه بالمتوسط عند 545 ليرة للشراء وعند 550 ليرة للمبيع، في حين استقر الرسمي عند 436 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الكيلاني أن ثبات سعر الصرف عند مستوى معين هو عامل مهم وأساسي لانتعاش التجارة وتشجيع الاستثمار.

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