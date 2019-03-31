برجك اليوم – الاثنين 01 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الكواكب داعمة لك وقد تُفتح أمامك فرص جديدة على كل الصعد ارتياح يسعدك، وقد تشد الأنظار إليك وتزودك الأماني برغبة في كسب التأييد والاهتمام والحب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تتعرض لمواقف فيها استفزازات أو نقد أو لوم نتيجة أخطاء غير مقصودة فاعتذر واعترف بأخطائك وابذل جهوداً مضاعفة ولا تجعل النقد يهز ثقتك بنفسك بل ضاعف جهودك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت نشيط ومتفهم وتسمع كثيراً وتنقل كل الملاحظات والانتقادات وتعمل على تحسين أمورك، مستفيداً من كل من حولك والأهم أنك تقرأ المتغيرات وتنجز أمورك على أساسها.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تسعد لأن المحيط يفهمك ويدعمك والظروف تساعدك وقد يتدخل أشخاص تعرفهم، ويعرفون قدراتك لدعم مواقفك أو لمساعدتك مالياً ومعنوياً ومساعدات لأمور مهنية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قلل أخطاءك وحاول أن تكبت مشاعر غضبك ودون مبررات وانتبه من حزن على خيبة أمل أو إحباط لأسباب غير حقيقية فتصرف بعقلانية بعيداً عن التصرفات السلبية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قدرتك على المثابرة هي موضع اختبار هذا الشهر فإذا كنت تدرس خياراتك فلا تغير اتجاهك، بل تأكد فقط وتابع باتجاه هدفك، فاليوم يشير إلى تعب على الصعيد المهني والعائلي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أيام قد تحمل الفرح وتستدعي منك توضيحات لرفع مستوى الحوار والتأهب للدخول إلى جديد، فأنت تتميز هذا اليوم بالمحبة والألفة والرغبة في التواصل والاتزان النشيط.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تفتقد المحبة ممن حولك لذلك يجب أن تعتمد على نفسك وتلتفت للعمل، وألا تسمح في هذا الشهر أن يؤثر وضعك العائلي والشخصي في وضعك العملي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول التجمعات والمرح عنوان هذا اليوم الذي قد يحمل لك فرصة للسفر أو للتعارف مع من تحب، وربما تفكر بمشاريع تتعلق بالرفاهية والتسلية لتدخل السعادة لقلوب من حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الحظ يحالفك للنقاش في شؤونك المادية وقد تحرز النجاح في إيجاد بعض الحلول، وقد تلاقي الدعم أو التمويل لتحسين وضعك المالي أو تقبض مستحقات مؤجلة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اختياراتك متاحة وقد تمنح لنفسك فرصة أكبر لتتحكم أكثر بحياتك وتختار بشكل صحيح، فأنت تتصالح مع الدنيا وتنطلق نحو تطلعات جديدة وأمور إيجابية تسعدك.