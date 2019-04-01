3 مزايا جديدة على واتس آب

يسعى تطبيق واتس آب إلى أن يكون عام 2019 مختلفاً بالنسبة له، وذلك بتقديم مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين أدوات ومزايا التطبيق.

وأطلق واتس آب تحديثاً جديداً لمستخدمي نظام تشغيل «أندرويد»، حيث يتيح إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية بصورة متتالية.

وحسب موقع «واب بيتا إنفو» لن يحتاج مستخدم واتس آب أن يشغل كل رسالة صوتية على حدة، بل يمكن أن يستمع لهم بصورة أسهل من أي وقت مضى، وأن يشغلهم جميعاً دفعة واحدة على التوالي.

كما أعلن واتس آب ميزة جديدة أطلق عليها معلومات إعادة التوجيه، والتي توفر للمستخدم إمكانية التحكم في الرسائل التي يتم إعادة إرسالها عدة مرات، وسيوفر واتس آب لأي مستخدم عدد المرات التي تم إعادة توجيه وإرسال الرسالة نفسها.

وأيضاً حصل واتس آب على تقنية جديدة أطلق عليها «صورة داخل صورة»، والتي تتيح عرض مقاطع الفيديو في نافذة عائمة صغيرة عند التبديل بين الرسائل، ما يتيح لك التنقل داخل التطبيق دون مقاطعة تشغيل الفيديو.