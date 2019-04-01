رياضة

اليوسف: نمتلك ثقافة الفوز

| اللاذقية– محسن عمران

الثلاثاء, 02-04-2019

قال مدرب كرة تشرين الكابتن محمد اليوسف إن فريقه أدى المطلوب منه وحقق فوزاً ثميناً على الكرامة في ربع نهائي كأس الجمهورية بهدفين نظيفين جعلا مهمته أسهل في الإياب دون التقليل من شأن فريق الكرامة العريق, وأضاف اليوسف إن فترة توقف الدوري جاءت لمصلحة فريقه، حيث وضع مع جهازه الفني برنامجاً متكاملاً لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بوضوح في آخر مباراة للفريق أمام الشرطة وأهمها الناحية البدنية، وتم التعاقد مع المدرب سعد النجرس لهذه الغاية وكانت التمارين تجري يومياً بمعدل تمرينين في المرحلة الأولى صباحاً ومساء أعقب ذلك مباراتان وديتان مع النواعير وتعادل فيها الفريقان بهدف ومع الساحل فاز بها البحارة بثلاثة أهداف لهدف كانت الغاية منهما معرفة الفائدة التي جناها اللاعبون من برنامج التدريب وكان هناك تطور ملحوظ بشهادة الجميع وهذا ما أكدته مباراة الكرامة التي قدم فيها اللاعبون واحدة من أجمل مبارياتهم هذا الموسم رغم وقوعهم ببعض الأخطاء نعمل على معالجتها قبل عودة الدوري.
وعن مباراة الطليعة القادمة الجمعة في الدوري قال: الطليعة فريق قوي ودخل خط المنافسة وليس سهلاً الفوز عليه يحتاج لحسابات معينة وسنعمل على كل التفاصيل ولن نترك نقاط المباراة تهرب منا ولدي ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة والفوز باللقب.
وأكد اليوسف أن المباريات المتبقية لفريقه كلها صعبة لأن معظم من سيلتقون معهم من الفرق المنافسة على الصدارة كالجيش والاتحاد والوحدة وهي خارج أرضهم أي إن كل مباراة هي مباراة لقب ولا يوجد أي مجال للتفريط بأي نقطة والشيء الجميل في فريقه بأن لاعبيه يمتلكون ثقافة الفوز ولا يعرفون اليأس وهم في أسوأ أحوالهم وكل المباريات التي يلعبونها خارج أرضهم ليست غريبة عليهم بسبب الجمهور الكبير الذي يرافقهم إلى كل المحافظات ويكون دائماً اللاعب رقم واحد, وختم اليوسف موجهاً شكره للجنة التسيير التي لا تقصر في دعم الفريق وللجمهور الكبير والوفي الذي لا يبخل بالتشجيع وتمنى أن يوفق الفريق بتحقيق اللقب ليكون أجمل هدية له.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 02-04-2019

في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي … الاتحاد مصيره بيده حين يلاقي الجزيرة الأردني

الثلاثاء, 02-04-2019

النيران الصديقة تبتسم لليفربول ليستعيد صدارة البريميرليغ … منعرج أول لمصلحة دورتموند في البوندسليغا

الثلاثاء, 02-04-2019

البرشا يحافظ على الفارق والريال المتجدد يتخطى كمين هويسكا … سيناريو مشابه يسقط قطبي ميلانو ورباعية لنابولي

الثلاثاء, 02-04-2019

عملاق الجلاء: سننافس على اللقب بقوة ولا أفكر بالاعتزال

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock