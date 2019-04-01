اليوسف: نمتلك ثقافة الفوز

قال مدرب كرة تشرين الكابتن محمد اليوسف إن فريقه أدى المطلوب منه وحقق فوزاً ثميناً على الكرامة في ربع نهائي كأس الجمهورية بهدفين نظيفين جعلا مهمته أسهل في الإياب دون التقليل من شأن فريق الكرامة العريق, وأضاف اليوسف إن فترة توقف الدوري جاءت لمصلحة فريقه، حيث وضع مع جهازه الفني برنامجاً متكاملاً لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بوضوح في آخر مباراة للفريق أمام الشرطة وأهمها الناحية البدنية، وتم التعاقد مع المدرب سعد النجرس لهذه الغاية وكانت التمارين تجري يومياً بمعدل تمرينين في المرحلة الأولى صباحاً ومساء أعقب ذلك مباراتان وديتان مع النواعير وتعادل فيها الفريقان بهدف ومع الساحل فاز بها البحارة بثلاثة أهداف لهدف كانت الغاية منهما معرفة الفائدة التي جناها اللاعبون من برنامج التدريب وكان هناك تطور ملحوظ بشهادة الجميع وهذا ما أكدته مباراة الكرامة التي قدم فيها اللاعبون واحدة من أجمل مبارياتهم هذا الموسم رغم وقوعهم ببعض الأخطاء نعمل على معالجتها قبل عودة الدوري.

وعن مباراة الطليعة القادمة الجمعة في الدوري قال: الطليعة فريق قوي ودخل خط المنافسة وليس سهلاً الفوز عليه يحتاج لحسابات معينة وسنعمل على كل التفاصيل ولن نترك نقاط المباراة تهرب منا ولدي ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة والفوز باللقب.

وأكد اليوسف أن المباريات المتبقية لفريقه كلها صعبة لأن معظم من سيلتقون معهم من الفرق المنافسة على الصدارة كالجيش والاتحاد والوحدة وهي خارج أرضهم أي إن كل مباراة هي مباراة لقب ولا يوجد أي مجال للتفريط بأي نقطة والشيء الجميل في فريقه بأن لاعبيه يمتلكون ثقافة الفوز ولا يعرفون اليأس وهم في أسوأ أحوالهم وكل المباريات التي يلعبونها خارج أرضهم ليست غريبة عليهم بسبب الجمهور الكبير الذي يرافقهم إلى كل المحافظات ويكون دائماً اللاعب رقم واحد, وختم اليوسف موجهاً شكره للجنة التسيير التي لا تقصر في دعم الفريق وللجمهور الكبير والوفي الذي لا يبخل بالتشجيع وتمنى أن يوفق الفريق بتحقيق اللقب ليكون أجمل هدية له.