مبابي يقرِّب الباريسي من اللقب .. ليل لا يخشى الصعاب

تقدم باريس سان جيرمان خطوة جديدة نحو الاحتفاظ مبكراً بلقبه كبطل للدوري الفرنسي عقب فوزه الصعب والمتأخر على مضيفه تولوز بهدف سجله هدافه الشاب كليان مبابي قبل ربع ساعة من النهاية بالغاً هدفه السابع والعشرين هذا الموسم معززاً صدارة الهدافين، وجاءت المباراة قوية ومتكافئة وكانت أقرب للتعادل لولا هدف الفرنسي الدولي الذي رفع انتصارات الباريسي خارج ملعبه إلى 11 والخامس بنتيجة 1/صفر على العموم وهو فوزه الثامن على التوالي مقترباً من تتويج ثامن بتاريخه، وبالمقابل تلقى تولوز خسارته الخامسة بأرضه والثانية بهذه النتيجة.

يوم للضيوف

حقق ليل فوزاً صعباً على أرض نانت بنتيجة 3/2 وهي النتيجة التي فعلها وصيف المتصدر مرتين من قبل، فقد تغلب على أميان ونيم في أرضيهما وتلقى هدفين بعد تسجيله ثلاثة إلا أنه أمام نانت تأخر بهدفين جاءا خلال أقل من 3 دقائق (54و56) قبل أن يظهر شخصية الكبار بالعودة بالثلاثة خلال أقل من 10 دقائق، فبين الدقيقة 62 و69 كان لياو وبيبي وبامبا يقلبون الطاولة فخرجوا فائزين للمرة التاسعة خارج ملعبهم معوضين خسارتهم أمام موناكو، على حين مني نانت بالهزيمة الثانية على التوالي والخامسة على أرضه.

وفي يوم عنوانه الضيوف بالفوز خسر موناكو على أرضه أمام كان بهدف يتيم سجله كويفللي فكانت الهزيمة الأولى لفريق الإمارة بعد 7 مباريات كاملة أي منذ عودة مدربه البرتغالي جارديم ليبقى قريباً من مثلث الهبوط، وبالمقابل استعاد كان نغمة الانتصارات بعد 11 جولة كاملة مسجلاً فوزه الثاني خارج أرضه ومنعشاً آماله بالبقاء في الليغ آن.

وعاد نيس إلى المنافسة بقوة على مقعد أوروبي مقترباً مرة أخرى من مربع الكبار عقب فوزه على أرض ديجون بهدف مستفيداً من النقص العددي للمضيف منذ الدقيقة 56 فسجل له بيير لي ميلو الهدف بعد أربع دقائق فقط، وهو الفوز الخامس لنيس خارج أرضه والثامن بنتيجة 1/صفر.

نتائج الأسبوع 30

تولوز * سان جيرمان صفر/1، نانت * ليل 2/3، رين * ليون صفر/1، مرسيليا * أنجيه 2/2، ديجون * نيس صفر/1، موناكو * كان صفر/1، أميان * بوردو صفر/1، سانت إيتيان * نيم (أمس).

• غداً: مونبيلييه * غانغان (8.00)، ستراسبورغ * ريمس.

بانوراما

• خمسة انتصارات من سبع مباريات انتهت كلها للضيوف مقابل تعادلين أحدهما سلبي وسجل 13 هدفاً منها 4 من علامة الجزاء وأهدر إيسيريك (نانت) ركلة خامسة.

• 29 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر وتبدل إلى الأحمر في مناسبتين فطرد سامارتينو (ديجون) وبونا سار (مرسيليا) بالإنذار الثاني.

• عزز كليان مبابي صدارته للهدافين برصيد 27 هدفاً وانفرد نيكزلاس بيبي بالمركز الثاني بـ18 هدفاً يليه كافاني بـ17 ثم فلوران توفين ونيمار بـ13 هدفاً.