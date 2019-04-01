ملاكمة السويداء نشطة

أقامت اللجنة الفنية الفرعية للملاكمة بطولة المحافظة لكل الفئات وللجنسين وجاءت النتائج على النحو التالي:

فئة أمل الأشبال

عامر الحميدي وزن 30 كغ، كريم بلان وزن 32 كغ، آمير سعود الهادي وزن 34 كغ، شهاب عقيل وزن 36 كغ، ليث البربور وزن 38 كغ، نوار عبد الحي وزن ٤٢ كغ، تيم أبو رسلان وزن 46 كغ.

فئة براعم الأشبال مواليد 2009 – 2010

تيم البربور وزن 28 كغ، أمير كمال الهادي وزن 30 كغ، رافي كمال الدين وزن 32 كغ، يزن مزهر وزن 44 كغ،

فئة الأشبال

فارس الهادي وزن 42 كغ، سيزر علاء الدين وزن 38 كغ، عبد الرحمن غانم وزن 44 كغ، عبيدة أبو مغضب وزن 48 كغ، جميل فلحوط وزن 55 كغ، جواد غانم وزن 54 كغ، فئة الناشئين تولد 2003- 2004:

نورس علاء الدين 56 كغ، حاتم العقباني وزن 61 كغ، سعيد المحيثاوي وزن 81 كغ، وجد الأطرش وزن 50 كغ..

فئة الشباب:

شادي ريدان 56 كغ، ريبال الحج وزن 60 كغ.

فئة الرجال

يحيى ذيب وزن 62 كغ، أحمد موسى وزن 78 كغ، عصام الغجري وزن 99 كغ.

فئة السيدات

ولاء منذر وزن 54 كغ، ميرنا جبور وزن 60 كغ، ليلى بوز وزن 64 كغ، رولا الحلبي وزن 72 كغ.

حضر تتويج الفائزين بالبطولة اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء واللجنة الفنية للملاكمة.