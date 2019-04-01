عملاق الجلاء: سننافس على اللقب بقوة ولا أفكر بالاعتزال

تسير سلة الجلاء بخطا واضحة وثابتة في دوري الرجال هذا الموسم، فبعد الخروج غير المتوقع من مسابقة كأس الجمهورية أمام الوثبة، كان للجهاز الفني الكثير من الملاحظات على أداء الفريق ونتائجه، فكانت مرحلة تصحيح الأخطاء وتجاوزها عنواناً بارزاً لعمله، حتى وصل الفريق إلى مستوى عال من الجاهزية يمكّنه من المنافسة بقوة، وأكبر دليل فوز الجلاء قبل أيام قليلة على بطل الدوري فريق الجيش على أرضه وبين جمهوره، ويضم الفريق لاعبين من طراز النجوم، يأتي في مقدمهم العملاق وسام يعقوب الذي يعد بمنزلة صمام الأمان للفريق.

«الوطن» بعد فوزه على الجيش بالفيحاء التقته وأجرت معه الحوار الآتي:

كيف تحقق فوزكم على بطل الدوري الجيش؟

بداية نحمد الله على هذا الفوز الذي تحقق بفضل جهود وتصميم جميع أفراد الفريق، قبل المباراة وضعنا الفوز هدفاً لنا، ولعبنا بشكل قوي أمام فريق يعد الأقوى بين فرق الدوري منذ مواسم سابقة، لكن بالإرادة والتصميم وبهمة الرجال كل شيء يبقى ممكناً، وكان لنا ما أردنا.

هل فزتم على الجيش لأنه يلعب ناقص الصفوف؟

فريق الجيش هو بطل الدوري والكأس، ويضم أفضل اللاعبين بين صفوفه، ويعيش حالة مثالية من الاستقرار بجميع أشكاله، لكن الجلاء لم يعد ذاك الصيد السهل أمام جميع الفرق، هدفنا الذي وضعناه هو لقب بطولة الدوري، وسوف نجتهد كثيراً حتى نظفر به، ولعبنا أمام الجيش بقوة، وبدا الجيش متأثراً لغياب نجمه وهدافه المرجانة.

ماذا تتوقع لسلة الجلاء من نتائج هذا الموسم؟

بعد خروجنا من مسابقة كأس الجمهورية نتيجة استهتارنا في مباراتنا أمام الوثبة، وضعت الإدارة الدوري أمامها، وبدأت تعمل عليه، والمدرب هادي درويش لم يقصر في تطوير مستوى الفريق فردياً وجماعياً، وهو من خيرة المدربين الوطنيين، وتجاربه الناجحة مع الأندية والمنتخبات أكبر دليل على صحة كلامي، والجلاء سيكون منافساً قوياً هذا الموسم لا محالة.

هل أنت مع وجود اللاعب الأجنبي في مرحلة الفاينال فور؟

وجود اللاعب الأجنبي في دورينا يجب أن يكون له شروط، بداية يجب أن يكون هذا اللاعب بمستوى فني عال يستطيع لاعبنا المحلي أن يستفيد من فرصة الاحتكاك معه، ويزيد من مهاراته، ولا أن يكون مستواه متواضعاً لا يمكن أن يقدم أي شيء جديد لفريقه، إضافة إلى أن وجوده يجب ألا يكون على حساب اللاعب المحلي بالفريق، لأن هذا سيؤثر في مستوى لاعبنا الذي بات على دكة البدلاء ينظر ويصفق للاعب الأجنبي، لذلك أنا مع حضوره في مباريات الدوري في حال تحققت هذه الشروط.

ما مدى تعاون الإدارة مع الفريق هذا الموسم؟

لا يمكن أن يأتي النجاح من عبث، وإنما هو نتيجة التعاون بين جميع أفراد النادي، والإدارة برئاسة الدكتور أنطوان عتة لا تقصر أبداً، وهي متابعة وداعمة لكل صغيرة وكبيرة بالفريق، وهذا سبب تطور مستوى اللاعبين هذا الموسم.

من سينافس الجلاء هذا الموسم على اللقب؟

فوزنا على الجيش لا يعني أن الجيش بات ضعيفاً، فهو من أكثر المرشحين للظفر باللقب، لكن هناك أندية أخرى دخلت على خط المنافسة، مثل الوحدة والجلاء والاتحاد، وأعتقد أن الكرامة سيكون أيضاً بين الأقوياء لكون نتائجه جيدة، لذلك ستكون المنافسة هذا الموسم بنكهة مختلفة وقوية، وأتمنى أن يظفر فريقنا باللقب بعد سلسلة طويلة من التعب، والغياب عن خزائن النادي.

هل تفكر جدياً بالاعتزال بعد نهاية هذا الموسم؟

لا أبداً، أتمنى أن أكون بعيداً عن لعنة الإصابات بداية الأمر لأنها لو حلت سيكون لها عواقب وخيمة عليّ، وأنا بالفترة الحالية ما زلت قادراً على العطاء مع فريقي، والإحصائيات تؤكد ذلك، لأني أهتم بلياقتي وتمريني الخاص، إضافة إلى التمرين المستمر مع الفريق، وتنفيذ تعليمات مدرب الفريق، لذلك لا أفكر بالاعتزال أبداً.