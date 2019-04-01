برجك اليوم – الثلاثاء 02 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان انتبه لأنه لو كانت علاقتك بأحد الأشخاص سرية أوهناك سر تخفيه، فقد تتعرض اليوم لكشفه أو تشعر بعواطف غريبة تجاه أحد المحيطين بك، فاليوم للنميمة والحزن أو العتاب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حافظ على سلامة علاقاتك واتصالاتك وأظهر الود لمن تحب فأنت تفرح للتواصل والمحبة، فالتوتر يخف وتوجه طاقاتك نحو علاقات أفضل، ما ينعكس إيجاباً على كل الأوضاع.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تنسحب من المشكلات بل حاول مواجهة المشكلات بحلها، ولكن بعيداً عن الاحتكاك المباشر، وقد ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية أو غير المقبولة، ما يجعلك عصبياً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تدخل دائرة تعارف واتصالات وسفر وعلاقات عامة تسعدك ولن تهمك أي مشكلة طارئة لأنها ستشحذ همتك وتدفعك لتتسلح بالعزيمة أو لتمنحك قوة لتسيطر على وضعك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تعمل وتحب وتساعد وتطلب المساعدات وتحقق أهدافك وتساعد غيرك في تحقيق أهدافه، وكل ما يلزمك هو تنظيم وقتك لتستفيد من كل دقيقة، فالحظوظ مساعدة وتحمل لك الفرح.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية ما يجعلك عصبياً بحق المحيط، فهذه أيام للصدامات، فلا تصطدم بمن حولك لأن نظرتك تملكيه ونقاشك يتم بحساسية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول انتبه من نوبات الكسل أو فقدان الطاقة وقد تشعر أنك كسول أو مزاجك سيئ، فضع أمامك جدولاً لإكمال مهامك وتغلب على إحساسك بأنك تستطيع عمل المهام في أي وقت.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تقنع المحيط بوجهة نظرك وتؤثر فيه بحججك المنطقية وشرحك لمشاعرك بطريقة صحيحة للتعبير عن نفسك بطريقة محببة ولافتة، أنت غفور بطبعك ومسامح واليوم تقبل اعتذارات.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ربما يسيطر عليك شبح الغيرة فتأكد من قراراتك ولا تجرح من حولك بكلمات صريحة، فلا تأخذ قرارات متسرعة أو قاطعة، اترك مجالاً للغد.. لتصحح.. أو لتفكر.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني وداعاً للطوالع السلبية، ستجد اليوم سهولة في التعامل والتواصل مع الآخرين، فاليوم تنطلق نحو نجاحات جديدة في مجالات عديدة والفترة مناسبة للحوارات.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تعرف نجاحاً أو أرباحاً أو تتحرر من ضغط أو تتاح لك فرصة لإظهار مواهبك، وقد تجد نفسك أمام ساحة واسعة من الاحتمالات والمعطيات الجديدة المالية.