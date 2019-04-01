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بوتفليقة سيستقيل من منصبه 28 الجاري

| وكالات

الثلاثاء, 02-04-2019

قالت الرئاسة الجزائرية: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهده في الـ28 من الشهر الجاري.
وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أمس، بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة في 31 من آذار، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات مهمة طبقاً لأحكام الدستور، لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار استقالته.
على صعيد آخر، كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي بحق مجموعة من الأشخاص.

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