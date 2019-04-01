تشكيل لجان فرعية في المحافظات وتزويدها بصلاحيات … الحكومة تعتمد حزمة من الضوابط لتطبيقات البطاقة الذكية

تم التوافق في جلسة مناقشات موسعة أمس على حزمة من الضوابط الضامنة لمصلحة المواطن ومستحقي الدعم الحقيقيين في سياق تطبيقات البطاقة الذكية.

وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تقرر تكليف لجنتي الطاقة والخدمات في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية في المحافظات وتزويدها بصلاحيات من أجل حسن إدارة وتطبيق البطاقة الذكية ومنع أي تلاعب قد يحصل بتوزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود.

كما تقرر الطلب من لجنتي الطاقة والخدمات البدء بإصلاح أي خلل في إدارة وتوزيع المشتقات النفطية للسيارات ليكون التوزيع وفق تقديرات الاستهلاك الدقيقة التي تكفي احتياجات السيارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إيجاد آلية مناسبة للاستهلاك الزائد عن الكميات المحددة وذلك من خلال مجموعات عمل حيادية مهمتها العمل على حسن تطبيق البطاقة الذكية وحمايتها من التلاعب.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على الدور الواضح الذي تؤديه البطاقة الذكية في تحقيق وضمان العدالة في التوزيع فيما يخص المشتقات النفطية فضلاً عن القضاء على الاختناقات ومنع الهدر من خلال إيصال المواد والمشتقات النفطية لمستحقيها على مستوى الاستهلاك الداخلي لتحقيق الكفاية وضمان منع التهريب إلى دول الجوار ووقف تزود السيارات الوافدة بالوقود المدعوم محلياً، بالإضافة لقدرتها على استيعاب خدمات أخرى وفق قاعدة بيانات معدة لهذه الغاية.