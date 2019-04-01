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46 بالمئة من تجار دمشق لم يجددوا انتسابهم للغرفة

| وفاء جديد

الثلاثاء, 02-04-2019

كشف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن 46 بالمئة من تجار دمشق لم يجددوا انتسابهم للغرفة وعددهم 4557 تاجراً، موضحاً أن 9789 انتسبوا وسددوا رسومهم السنوية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خربوطلي أن واردات الغرفة انخفضت إلى 36 مليون ليرة هذا العام بعدما كانت 121.7 مليون ليرة في العام الماضي نتيجة انخفاض عدد التجار المنتسبين.
واعتبر خربوطلي تلك النتائج بأنها منعكسات لقرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن القرار الذي اقتضى إلزام التجار بالتسجيل للغرفة قبل حصولهم على السجل التجاري كان إيجابياً جداً وحقق دفعاً كبيراً لإيرادات الغرفة في مرحلة من المراحل لكن اليوم أصبح هناك تراجع ملحوظ.
وأشار خربوطلي إلى أنه يمكن تلافي هذا التراجع عبر تقديم خدمات جديدة مأجورة نوعاً ما من تدريب ونشاطات وشهادات منشأ في محاولة لاستدراك هذا التراجع ولتبقى الغرفة ممثلة لأغلب التجار من الشرائح والدرجات والنشاطات كافة.

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