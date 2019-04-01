واشنطن تعلق توريد المعدات الخاصة بمقاتلات «إف 35» إلى أنقرة … «العدالة والتنمية» يحقق أكبر انتكاسة في تاريخه ويخسر «إسطنبول»

تعرض حزب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لهزيمة مدوية في كبرى المدن التركية، وعلى رأسها اسطنبول، بعدما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، على مرشح حزب العدالة والتنمية بالمدينة، تزامناً مع تراجع مرشحي حزب العدالة في أنقرة وأنطاليا وإزمير.

وأقر مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، بأنه خسر أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق 25 ألف صوت.

وقال يلدريم: إن الناخب قال كلمته، وإن المرشح الذي سيتسلم وثيقة الرئاسة من لجنة الانتخابات سيكون رئيساً لبلدية إسطنبول، وأشار إلى وجود آلاف الأصوات اللاغية.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات المحلية فقد حصل حزب العدالة والتنمية، على 39 بلدية في عموم البلاد، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض على 21 بلدية، فيما نال حزب الحركة القومية على 11 بلدية، وانتزع حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد 8 بلديات، أبرزها بلدية ديار بكر.

وعلى الرغم من تحقيق حزب «العدالة والتنمية» الفوز في الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس، غير أن خسارته في أكبر ثلاث مدن تركية، جعلته يتلقى أكبر انتكاسة، في تاريخ الحزب على صعيد الانتخابات، حيث يعتبر مجموع سكان المدن التي خسر فيها حزب أردوغان يعادل أكثر من خمسين بالمئة من سكان تركيا، كما أن الأهم من ذلك أن 90 بالمئة من تجارة وصناعة وسياحة تركيا هي في هذه المدن، التي لها خصائص ومزايا أخرى مهمة سياسياً واقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وثقافياً.

على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قامت بتعليق توريدات، المعدات الخاصة بمقاتلات «إف 35» إلى تركيا، بسبب عزم أنقرة على إتمام صفقة شراء أنظمة «إس 400» الروسية.

وحسب المصادر، فإن مسؤولين أميركيين أبلغوا الجانب التركي مؤخراً، بتعليق توريدات المعدات الضرورية للتحضير لاستلام تركيا المقاتلات الأميركية المذكورة.