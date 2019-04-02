فوائد عقلية لدفع الديون المستحقة

وجدت دراسة جديدة أجراها مركز الخدمة الاجتماعية في جامعة سنغافورا الوطنية، أن دفع الديون يحمل الكثير من الفوائد العقلية المتعلقة بصنع القرار والتخلص من القلق.

وأجرى الباحثون استطلاعاً شمل 200 فرد من ذوي الدخل المنخفض، وحللوا مهاراتهم في صنع القرار قبل وبعد سداد ديونهم جزئياً.

ووجدوا أن تخفيف عبء الديون قلل من المشكلات العقلية لدى الفقراء، التي منعتهم في السابق اتخاذ قرارات أفضل، تتعلق بموضوعات ومشكلات مختلفة.

وتلقى المشاركون في الدراسة مبلغاً يخفف عبء الديون يبلغ نحو 5 آلاف دولار سنغافوري، أو ما يقرب من دخل الأسرة لمدة 3 أشهر تقريباً.

وعلى حين إن جميع المشاركين حصلوا على المبلغ نفسه من تخفيف عبء الديون، لم تكن لدى جميعهم مستويات الديون نفسها، ما يعني أن التبرع الخيري لم يف بكل المستحقات النقدية.

ووجد الباحثون أن متوسط معدلات الخطأ لدى المشاركين في اختبارات الوظائف المعرفية، انخفض من 17 بالمئة إلى 4 بالمئة، بعد تخفيض ديونهم.

إضافة إلى ذلك، انخفض عدد المشاركين الذين أبلغوا عن اضطرابات القلق، من 78 بالمئة إلى 53 بالمئة بعد تخفيف الديون.