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فرنسا تحذر زوار برج «إيفيل»

| وكالات

الأربعاء, 03-04-2019

يحذر موظفو برج «إيفيل» في باريس زواره من ممارسة الجنس في قمته، وذلك حسبما أدلى به مصدر في المكتب الإعلامي للبرج.
وقال المصدر: إن ممارسة الجنس في قمة برج إيفيل، كأي مكان عام آخر، هي خرق للقانون الفرنسي، لذا علينا الاتصال بالشرطة في حال حدث ذلك».
كما لم يذكر المصدر الفرنسي اسم المادة القانونية التي تنص على عدم ممارسة الجنس في الأماكن العامة، أو العقوبة التي تواجه من يفعل ذلك.
وعند سؤال المصدر عما إذا مارس أحدهم الجنس في قمة البرج سابقا، كانت الإجابة: «لا نعلم، ربما.. لكن أحداً لم يرصد أثناء قيامه بذلك».

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