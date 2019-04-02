لقطة اليوم

عائلة «العندليب» توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

| وكالات

الأربعاء, 03-04-2019

علق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط جثمان عمه، وعدم تحلله رغم مرور أكثر من أربعين عاماً على رحيله، وقال: «بعد انتشار أخبار بأن المقابر مهددة بسبب المياه الجوفية، ذهبنا لمعالجة الأمر، وحصلنا على إذن بفتح القبر للتأكد إذا كانت المياه قد وصلت إليه أم لا».
وأضاف: «ما إن نزل شيخ الجامع ومن معه للقبر حتى سمعنا أصواتهم تهلل، وطلبوا مني النزول للقبر، حتى أرى عمّي فرفضت، لم أستطع أنا, حتى لم أنزل في دفن والدي، لكنهم أصروا على نزولي لقبر عمي هذه المرة، ونزلوني بالقوة».
وتابع: «دخلت لأرى عمي حليم بوجهه الجميل نائماً بهدوء، رأيت ملامحه كما هي… أنفه وفمه وأذنه وجفنيه وشعره الأسود الجميل… اللـه يرحمه»، مشيراً إلى أنه كان بالفعل شاهداً على الواقعة.

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