فوز ثمين للجيش على الوحدات

حقق فريق الجيش فوزاً ثميناً على فريق الوحدات الأردني بهدف نظيف في ثالث جولات بطولة الاتحاد الآسيوي لحساب المجموعة الأولى، وتصدر بموجب الفوز فرق مجموعته برصيد سبع نقاط وجاء خلفه الوحدات بست نقاط، وفريق هلال القدس بأربع نقاط وأخيراً النجمة بلا نقاط.

وقدّم فريق الجيش أداء جيداً بقيادة مدربه طارق الجبان الذي حقق فوزه الثاني في البطولة، وكان الشوط الأول متوسط المستوى حذراً من الفريقين، مال فيه فريق الجيش إلى الأسلوب الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات التي كانت خطرة في معظمها، فذهبت قوية الواكد فوق المرمى، كما أضاع باسل مصطفى فرصة مماثلة، وتصدى دفاع الجيش لكرة مرجان وأبعد المدنية كرة قوية.

وفي الشوط الثاني نشط الفريقان لكسر التعادل وكسب هدف السبق وكانت البداية بعرضية المصطفى التي جاورت مرمى الفاخوري حارس الوحدات، ودفع بعدها مدرب الوحدات بأوراقه الهجومية ليزيد من الضغط على فريق الجيش، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حتى الدقيقة 72 عندما توغل أحمد الأشقر بين المدافعين وأطلق كرة لئيمة استقرت عن يسار حارس الوحدات هدف المباراة الوحيد، ما تبقى من الوقت حاول الوحدات إدراك التعادل، لكن فشل بتحقيق ذلك لصلابة دفاع فريق الجيش.

ومن جهة أخرى ما زالت قضية اللعب بأرض هلال القدس معلقة وأعلن نادي العهد تضامنه مع النجمة وهدد بالانسحاب من البطولة.