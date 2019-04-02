اتهام ممنوع لمباراة طرطوس!

كشف الزميل نوار الشعار رئيس المكتب الإعلامي في نادي الساحل أن كل ما يحاول البعض إشاعته في طرطوس بخصوص أن هناك اتفاقاً ما حصل في الخفاء بين ناديي الشرطة والساحل على أن يهدي الساحل مباراته بعد غد الجمعة للفريق الدمشقي مقابل مبلغ مادي لفريق الساحل معلقاً على الموضوع بقوله: (هذا الموضوع هو عبارة عن تشويش على الفريق ومحاولة لعرقلة مسيرته الجيدة في الإياب ولكنه في الوقت عينه هو اتهام علني وخطير ببيع المباراة وفيه من الإساءة الكثير للناديين بجميع مفاصلهما وأعدكم أن هذا الموضوع لم ولن يحصل أبداً في تاريخ النادي وأعتقد أن لا أحد يستطيع أن يصدق مثل هذه الاتهامات وخصوصاً أن فريق الساحل بحاجة إلى نقاط المباراة ليبتعد أكثر عن فرق المؤخرة.. مشيراً إلى أن الرد على هذه الاتهامات الباطلة سيكون يوم الجمعة في أرض الملعب، حيث إننا ننظر إلى هذه المباراة وكأنها نهائي كأس ففريقنا بكامل جهوزيته ومعنويات لاعبينا والجهاز الفني جداً عالية وسنسعى في هذه المباراة للقبض على نقاط المباراة الثلاث.

وعن أوضاع النادي المادية أوضح الشعار أن فرق النادي قدماً وسلة تحتاج إلى ما يقارب عشرة ملايين ليرة سورية شهرياً حيث إن استثمارات النادي السنوية لا تتجاوز أربعة ملايين ليرة.. وجميع العائدات التي أتت وتأتي إلى النادي طوال هذا الموسم هي بجهود رئيس النادي عماد سليمان وهي عبارة عن تبرعات ومساعدات لعدد من رجال الأعمال في المحافظة كان آخرها المكرمة الجميلة التي قدمها الدكتور مضر يونس رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس حيث تكفل بتقديم مبلغ خمسة ملايين ليرة شهرياً حتى نهاية الموسم الحالي، هذا الأمر خفف عن النادي أكثر من نصف مصاريفه.

أخيراً وعد الشعار جماهير النادي العريضة بأن النادي سيبقى في الدرجة الممتازة بل سيحسن ترتيبه على سلم الترتيب.

وفي الختام قمنا بتوجيه سؤال خاص ومباشر لزميلنا نوار (يقولون إنك تحمل النادي عبئاً مادياً إضافياً لقاء الراتب الكبير الذي تتقاضاه مقابل عملك كرئيس مكتب إعلامي للنادي) فرد مبتسماً وحاسماً: أعمل مع النادي منذ ثلاثة أشهر وقد تبرعت برواتبي جميعها للنادي لأنني أعرف الحالة المادية التي يمر بها وسامح اللـه كل من حاول إثارة هذا الموضوع.