رياضة

الجزيرة يقسو على الاتحاد برباعية نظيفة

| عمان- فارس نجيب آغا

الأربعاء, 03-04-2019

هزيمة ثانية ثقيلة تعرض لها الاتحاد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي على يد الجزيرة بالعاصمة الأردنية عمان وذلك بأربعة أهداف مقابل لاشيء سجلاً في الجولة الثانية من المباراة حيث كان فيها المستضيف هو الأفضل بمجمل الأحداث التي تابعناها ولم يكن الاتحاد فريقاً نداً للجزيرة بل العكس تماماً فلعب دون روح مع توهان بأرض الملعب وخطة لعب غير واضحة المعالم وخطوط لم تستطع الصمود ومقارعة لاعبي الجزيرة وغياب لدور لاعبي خط الوسط وعدم التمكن من بناء هجمات توصلك لمرمى حارس الجزيرة أحمد عبد الستار ورغم تلقي الاتحاد لهدفين في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لكن لم نشهد أي ردت فعل أو خطورة نسجلها لفريق محرج يفترض به السعي لتعدل النتيجة قدر المستطاع ويبدو أن تلك هي حدود نادي الاتحاد مع الأسف للاعبين أشباح من الصف الثاني.
بداية اللقاء جاءت متواضعة من الجانبين مع عدم المغامرة وانحصار اللعب وسط الميدان وشهدنا نصف ساعة جزراوية الطابع في ظل مساع للتسجيل وأخطرها انفراد للعطار لحق به الخولي وقطع الكرة ورأسية لخير اللـه علت العارضة وتسديدة لمرضي حولت لضربة ركنية وأخرى للطنوس التقطها الخياري مع غياب تام للاتحاد وترك المهتدي وحيداً في المقدمة، الاتحاد بعد انقضاء نصف ساعة بدأ يتحرر ويخرج تدريجياً ويصل إلى مناطق الجزيرة فسدد الغباش كرة بجانب القائم الأيمن واستغل المهتدي ارتباك خير اللـه فسرق الكرة ودخل الجزاء ليواجه أحمد عبد الستار لترتطم الكرة به ويلحق بها زيد جابر قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.
الجزيرة دخل الشوط الثاني مواصلاً أفضليته وتكلل ذلك بهدفين خلال ثلاث دقائق الأول من عرضية لفراس شلباية وصلت لمحمد طنوس البعيد عن المراقبة تابعها بيسراه في الشباك، الهدف زاد من عزيمة الجزراويين فسدد المرضي كرة بعيدة مسحت العارضة وعاد ليستغل خطأ مؤيد الخولي في قطع الكرة ليسوقها ويدخل الجزاء ويتخلص بمهارة من الخياري ويعزز النتيجة لفريقه بهدف ثان، وحصل الجزيرة على ركلة جزاء تسبب بها الخياري سددها عبد اللـه العطار نجح مهند في ردها لكن نور الدين الروابدة عوض من تسديدة على حافة الجزاء ارتطمت بالكلاسي وسقطت خلف الخياري المتقدم ليوسع الجزيرة تقدمه ويضيف أحمد سمير الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع نتيجة ضعف المراقبة حينما سدد داخل الجزاء عن يسار الخياري مع ضياع تام لفريق الاتحاد الذي يستحق الهزيمة.

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