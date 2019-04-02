ضبط براميل مازوت للبيع في السوق السوداء بريف حمص

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك ضبطت 5 براميل وعدداً من البيدونات المملوءة بمادة المازوت المعدة للبيع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وصادرت كمية 710 لترات من المازوت في مغسلين للسيارات في ريف حمص.

وأوضح اليوسف أن الدوريات الجوالة لعناصر المديرية ضبطت مساء أمس برميلي مازوت وعدداً من البيدونات المملوءة بكمية تزيد على 290 لتراً من مادة المازوت ضمن مغسل للسيارات في بلدة قطينة بريف حمص الجنوبي، يستخدمها المخالف للاتجار بالمادة وبيعها بسعر زائد في السوق السوداء، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المغسل المخالف وتمت مصادرة كامل الكمية والأدوات المستخدمة أصولاً.

وأضاف أنه وخلال إحدى الجولات الرقابية المفاجئة لعناصر حماية المستهلك تم ضبط 3 براميل وعدة غالونات أخرى مملوءة بما يزيد على كمية 420 لتراً من مادة المازوت في مغسل للسيارات موجود بمحطة وقود «متوقفة عن العمل» تقع على تحويله حمص – طرطوس بهدف الاتجار بالمادة وبيعها بسعر، حيث تمت مصادرة كامل الكمية ومضخة يدوية والأدوات المستخدمة أصولاً وتنظيم الضبوط اللازم بحق صاحب المنشأة المخالف وتقديمه إلى القضاء المختص، مبيناً أنه حالياً يتم انتظار انتهاء التحقيقات الأولية لمعرفة مصدر هذه الكميات من المازوت المخالفة لملاحقة كل من يقوم بالتلاعب والاتجار بها سواء محطة أو غيرها.

بدوره أكد رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية بسام مشعل للوطن أن عناصر المديرية نظموا خلال جولاتهم على الأسواق والفعاليات التجارية يوم أمس 14 ضبطاً، وضبطوا كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تحتوي على حشرات وقوارض ومخلفاتها في أحد مستودعات المواد الغذائية في حي الإنشاءات بالمدينة ، لافتا إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من مادة السميد تقدر بما يزيد على /1000/ كغ وتحتوي في ضمنها على حشرات وقوارض ومخلفاتها، وكمية تزيد على /300/ كغ من مادة الرز المنتهية الصلاحية، بالإضافة لضبط بعض المواد الغذائية التالفة بسبب القوارض والحشرات ضمن المستودع، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المستودع المخالف وتمت مصادرة كامل الكمية ليصار إلى إتلافها أصولاً.

وأضاف أنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد الإغاثية المقدمة لغايات إنسانية ضمن محل لبيع الأعلاف في حي الخضر وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف ومصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.