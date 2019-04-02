الثروة الحيوانية في السويداء.. الأغنام: 400 ألف.. الأبقار: 11 ألفاً.. الحمام: 10 آلاف طير.. الأرانب: 5196 والجمال: 1273

أعاد مدير زراعة السويداء أيهم حامد تناقص أعداد الأغنام على ساحة المحافظة إلى عودة المربين إلى محافظاتهم بعد عودة الأمن والأمان إليها، لافتاً إلى أن أعداد الأبقار ارتفعت في العام الماضي 2018 لتصل إلى نحو 11 ألف رأس، منها 2911 رأساً غير حلوب و7922 رأساً حلوباً، كما بلغت كمية الحليب المنتج لذات الفترة 24 ألفاً و473 طناً من الحليب إضافة إلى 499 طناً منتجاً من اللحوم.

وأشار حامد إلى أن أعداد الأبقار خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 9 آلاف رأس بينما وصل عدد الأغنام والماعز إلى نحو 400 ألف رأس منها 161 ألف رأس تقريباً غير حلوب وحوالي 313 رأساً حلوباً، موضحاً أن تعدادها فيما مضى لا يتجاوز 360 رأساً حيث بلغت كمية الحليب المنتج للعام الماضي حوالي 19 ألف طن وكميات اللحم المنتج منها يزيد على 2000 طن، منوهاً بوجود إقبال متزايد على تربية الثروة الحيوانية لأنها تعد مشروعاً اقتصادياً ومصدر رزق للمربين وقد حققت هذه الثروة فعلياً ريعية مادية للمربين وخاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق بأسعار اللحوم الحمراء بكل أنواعها.

ومن ناحية ثانية لفت حامد إلى تحصين نحو 2740 رأساً من الأبقار ضد مرض البروسيلا والحمى المالطية وضد مرض الحمى القلاعية عدا عن ذلك فقد تم أيضاً تحصين 86 ألف رأس من الأغنام والماعز من مرض الجدري والحمى القلاعية.

بدورهم طالب مربو الثروة الحيوانية في المحافظة بضرورة زيادة المقنن العلفي وخاصة أن ما يوزع على المربين من مؤسسة الأعلاف لا يكفي أياماً قليلة حيث تأتي مطالبتهم تلك في ظل التحليق اللا مسبوق لأسعار الأعلاف لدى السوق المحلية وتالياً انحسار مساحة المراعي الخضراء جراء وقوع بعضها في مناطق غير آمنة.

ومن ناحية أخرى طالب مربو الطيور بضرورة دعمهم بمستلزمات الإنتاج لضمان استمرارية عملهم وأولها مادة الأعلاف وصولاً إلى مادة المازوت حيث تشير إحصائيات مديرية الزراعة إلى أن أعداد الدجاج الكلي في المحافظة من دجاج (قروي ومداجن) وصل إلى 409 آلاف طير منها 365 ألف طير منتج، كما وصل عدد طيور الحبش لدى المربين إلى 2693 طيراً وما يزيد على 1500 طير من الأوز والبط و10 آلاف طير من الحمام، بينما سجلت الإحصائيات وجود 1273 رأساً من الجمال و5196 من الأرانب لدى المربين.