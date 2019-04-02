أمطار القنيطرة تجاوزت المعدل السنوي … مدير الزراعة: موسم زراعي مبشر للمحاصيل والخضراوات

بين مدير الزراعة في القنيطرة شامان محمد الجمعة أن الهطلات المطرية هذا الموسم تجاوزت المعدل السنوي وبلغت ٦٩٢.١ مم على حين المعدل هو٦٤٠ مم ما يبشر بموسم زراعي جيد بالنسبة للمحاصيل الشتوية والخضراوات الشتوية والصيفية.

وأشار مدير الزراعة لـ«الوطن» إلى أن المديرية تتابع حساب الهطلات المطرية من خلال أربع محطات مطرية في حضر حيث بلغت ١٢٨٢.٩ مم وخان أرنبة ٦٩٢.١ مم وحديثا نبع الصخر ٥٨٨.٨ مم وصيدا ٩٧٨.٢ مم، مبيناً أن قراءة معدلات الأمطار تهدف إلى معرفة ميزات استعمال المياه لكل منطقة وتحديد الاحتياج المائي لزراعة المساحات المخططة للمحاصيل والخضار والأشجار المثمرة ومعرفة مدى كفاية الهطلات لإعطاء الري التكميلي للمزروعات وأثر الهطلات على مخزون المياه الجوفية للآبار والينابيع أو دراسة تحول الزراعات البعلية لزراعات مروية بناء على قراءة الهطلات وتحديد أنواع وأصناف الزراعات الحقلية لكل منطقة على حدة ودراسة تضاريس المناطق وإمكانية إنشاء سدود سطحية بالمناطق الغزيرة الأمطار وسدات مائية ودراسة التحريج الاصطناعي وأثر الهطلات على المراعي الطبيعية.

وحول حالة المحاصيل الزراعية بعد الهطلات المطرية بين الجمعة أن القمح والشعير في مرحلة الإشطاء مع وجود حالات غرق للمحصول في بعض المواقع حيث المساحة المخططة للقمح المروي ١٨٢٣ هكتاراً والمنفذ ١٣٣٠ هكتاراً وبنسبة 72.4 بالمئة، ومن المساحة المنفذة بحالة جيدة فقط ٩٦ هكتاراً ووسط ٦٠٢ وضعيف ٦٣١، على حين القمح البعل المخطط ٧٨١٧ والمنفذ ٥٧٦٨ والنسبة 76.8 بالمئة والحالة العامة للمحصول وسط ٣٧٦٥ هكتاراً والضعيف ٢٠٠٣ هكتارات، أما محصول الشعير البعل المساحة المخطط لها ٤١٠٤ هكتارات والمنفذ ٣٤٠٤ والنسبة 74.3 بالمئة وحالة الشعير وسط ٢٢١٥ وضعيف ١١٨٩ هكتاراً.

وأوضح مدير الزراعة أن باقي المحاصيل الشتوية في مرحلة النمو الخضري مع وجود حالات غرق فمحصول الفول المروي المساحة المنفذة ١٨٠ هكتاراً منها ٨ هكتارات بحالة جيدة و١١٤ هكتاراً وسط و٥٨ ضعيف، على حين الفول البعل المنفذ ٣٦٠ من المخطط ٧٨١ هكتاراً والحالة وسط ٢٤٦ هكتاراً و١١٤ ضعيفاً والمساحة المخططة لمحاصيل بازلاء بعل وعدس بعل المخطط ٢٥٤٠ والمنفذ ٢٠١ هكتار والحالة وسطاً وضعيفاً للمحصولين وبنسبة متساوية، علماً أن نسبة زراعة البقوليات المروي والبعل 53. 8 بالمئة.

ولفت الجمعة إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الشتوية لهذا العام (سبانخ، بقدونس، كزبرة، خس، ملفوف، زهرة، سلق، بصل، ثوم، جرجير، رشاد) نحو٣٠٢١ دونماً.