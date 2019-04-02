برجك اليوم – الأربعاء 03 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اليوم تسير إلى مواجهة سببت لك الإزعاج والإحراج وكأنك تحتاج إلى اعتذارات، فأنت متعب في الصداقات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار فكرك متيقظ وينتصر على الانفعال وحسك العملي يجعلك تخرج من الأوضاع المعقدة والأزمات لتجد طريقك بحرية ولتسمع كلمات من المجاملة ترضيك وتسعدك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الكواكب في موقع غير مناسب وهذا قد يؤثر عملياً في سير بطيء في أمورك العملية أو صدامات في العمل فكن أكثر انتباهاً من تأجيل قد يسبب عصبية منك أو ردود فعل متسرعة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تمنح توجيهات لمحيطك العملي وتمسك بيدك سلة تفاهمات تحتاج إلى توقيع، فناقش حاور كنْ في قلب الحدث واجعل العمل من مقدمات اهتماماتك وأولوياتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تتحسن نفسيتك حين تشعر أن الشريك يؤازرك ويفهمك وهذا يقلل من أعبائك المعنوية، والمساعدات ترفع من معنوياتك ومن ثقتك بنفسك وتصبح أفضل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أعصابك متعبة هذا اليوم والأجواء حولك ضاغطة أو تعاني أحداثاً سلبية أو تغوص في نقاشات وتفاصيل عقيمة وربما تكون هناك انفعالات أو توتر أو تأجيل وعرقلة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تفكر في تحدي القوانين وحاول أن تأتي إلى عملك مبكراً وتنجز أعمالك من دون نقصان، وابتعد عن الشعور بأنك تراوح مكانك وأنك لا تفعل ما يسعدك أو ما يرضيك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تعاتب وتعبر عن عواطفك من دون خجل أو تردد، فاليوم للأفراح واللقاءات وللتغلب على أي طارئ، فأنت تحتاج لأن تسامح الآخرين وخاصة حين يشعرون بأخطائهم ويبادرون إلى الاتصال والاعتذار.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تتعرض لهجوم من العائلة لأنك مهمل لأمورهم أومن طلبات تفوق قدراتك، لذلك لا أنصحك فيها بالتفرد في اتخاذ القرارات لأنك قد تخطئ التقدير، فأنت مشوش.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تقضي أوقاتاً جميلة اليوم مع الأصدقاء أو الأقارب وتشعر أنك قريب منهم جداً، وتبادر إلى اتصالات مجدية على الصعيد العملي والعاطفي، وأخبار سعيدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قضايا مالية وعائلية تتشابك وخاصة في أمورك المالية فاليوم للمتغيرات، وقد تناقش شؤوناً مادية شراء أو بيعاً أو تفاصيل مادية صغيرة، فاليوم جيد للمال.