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دمشق وموسكو: واشنطن تؤجل عمداً حل مشكلة «الركبان»

| وكالات

الأربعاء, 03-04-2019

امتنعت الولايات المتحدة مجدداً عن حضور الاجتماع التنسيقي الثاني لحل مشكلة مخيم «الركبان»، رغم دعوة دمشق وموسكو لها، اللتين وجهتا دعوة أخرى لها للاجتماع في عمان.
وجاء في بيان مشترك لـ«هيئة التنسيق السورية لعودة المهجرين من الخارج»، و«هيئة التنسيق الروسية حول عودة المهجرين السوريين»، نشره موقع «روسيا اليوم»، لا تزال الولايات المتحدة تؤجل عمداً حل مشكلة «الركبان»، ولا تريد السماح لممثلي مجموعة العمل الدخول إلى منطقة التنف المحتلة، بشكل غير قانوني، والإجابة عما يحدث في المخيم.
وشدد البيان على أن «جميع الحجج الأميركية حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال نازحي مخيم الركبان، واهية ولا أساس لها من الصحة».

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