دياب: خطة إسعافية في حلب لتشجيع المواطنين للعودة لمنازلهم

أكد محافظ حلب حسين دياب المباشرة بوضع الخطط للقيام بالأعمال الخدمية وفق الأولويات، كاشفاً أنه تم البدء بالخطة الإسعافية من تأمين مستلزمات الحياة لتشجيع المواطنين للعودة إلى منازلهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال دياب: تم العمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وترحيل الآليات المدمرة وفتح المدارس والمراكز الصحية والمخابز ثم انتقلنا للبدء بتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات وفق الخطة الإسعافية.

وكشف دياب أنه تم ترحيل أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الأنقاض وترحيل 5700 آلية مدمرة من أحياء المدينة وتمت إنارة 47 مستديرة وساحة وتقاطعاً ونفقاً.

وأشار ديــاب إلى أنـــه تم الانتهـــاء من تقييــم المخطـط التنظيمــــي العـــام لمدينة حلب ويتم حاليــاً العمل على إعداد الدراسات التفصيلية بالتوازي مع إعلان منطقة الحيدرية كمنطقة تطوير عقاري.