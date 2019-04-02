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بلال: الانتهاء من وضع دليل صياغة القوانين والتشريعات

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 03-04-2019

أكد القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أن دليل صياغة القوانين والتشريعات التي انتهت اللجنة الخاصة من وضعه سيكون بداية تشريعية جديدة والاقتراب في تحقيق الهدف من التشريع أو القانون نتيجة الصياغة الجيدة، ضارباً مثلاً الحكومة إذا أرادت أن تضع قانوناً خاصاً بإعادة إعمار فسيكون أكثر انضباطاً وقدرة على تحقيق المراد منه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال بلال: هناك اهتمام كبير من الرئيس بشار الأسد بهذا الدليل كما أنه يساعد على تحقيق كل الأهداف وأنه سيتم العمل على تحديث معلوماته وتوسيعه في المرحلة القادمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليا سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتعميمه على الوزارات ليساعد في وضع القوانين والتشريعات.
وبين بلال أن من القواعد التي وضعها الدليل في الصياغة، الاهتمام في الأمور الشكلية للقانون أو للصكوك التشريعية في التسميات.

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