بلال: الانتهاء من وضع دليل صياغة القوانين والتشريعات

أكد القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أن دليل صياغة القوانين والتشريعات التي انتهت اللجنة الخاصة من وضعه سيكون بداية تشريعية جديدة والاقتراب في تحقيق الهدف من التشريع أو القانون نتيجة الصياغة الجيدة، ضارباً مثلاً الحكومة إذا أرادت أن تضع قانوناً خاصاً بإعادة إعمار فسيكون أكثر انضباطاً وقدرة على تحقيق المراد منه.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال بلال: هناك اهتمام كبير من الرئيس بشار الأسد بهذا الدليل كما أنه يساعد على تحقيق كل الأهداف وأنه سيتم العمل على تحديث معلوماته وتوسيعه في المرحلة القادمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليا سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتعميمه على الوزارات ليساعد في وضع القوانين والتشريعات.

وبين بلال أن من القواعد التي وضعها الدليل في الصياغة، الاهتمام في الأمور الشكلية للقانون أو للصكوك التشريعية في التسميات.