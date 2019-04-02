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«النفط»: لون البنزين والبطاقة الذكية خفضا التهريب 90 بالمئة

| رامز محفوظ

الأربعاء, 03-04-2019

اعتبر مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن تطبيق ميزة اللون البنفسجي للبنزين من العام الماضي بالإضافة إلى تطبيق نظام البطاقة الذكية قضى على التهريب بنسبة أكثر من 90 بالمئة، موضحاً أن الغاية من تلوين البنزين لتمييزه عن دول الجوار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف المصدر: كما أن اعتماد اللون البنفسجي سهل عملية المراقبة وعدم السماح لأي من المحطات بالتزود بالبنزين المهرب، موضحاً أن الشخص الذي يهرب لم يعد قادراً اليوم على إيجاد سوق لتصريف مادة البنزين بعد اعتماد اللون وامتناع بعض الشركات الخاصة الموجودة في دول الجوار عن تزويد محطاتها بالبنزين المهرب ومراقبة منتجها حفاظاً على سمعتها.

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