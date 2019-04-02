«النفط»: لون البنزين والبطاقة الذكية خفضا التهريب 90 بالمئة

اعتبر مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن تطبيق ميزة اللون البنفسجي للبنزين من العام الماضي بالإضافة إلى تطبيق نظام البطاقة الذكية قضى على التهريب بنسبة أكثر من 90 بالمئة، موضحاً أن الغاية من تلوين البنزين لتمييزه عن دول الجوار.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف المصدر: كما أن اعتماد اللون البنفسجي سهل عملية المراقبة وعدم السماح لأي من المحطات بالتزود بالبنزين المهرب، موضحاً أن الشخص الذي يهرب لم يعد قادراً اليوم على إيجاد سوق لتصريف مادة البنزين بعد اعتماد اللون وامتناع بعض الشركات الخاصة الموجودة في دول الجوار عن تزويد محطاتها بالبنزين المهرب ومراقبة منتجها حفاظاً على سمعتها.