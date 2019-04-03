الصفحة الأخيرة

حمار وحشي أشقر لأول مرة

| وكالات

الخميس, 04-04-2019

رُصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري موثق للحيوان المخطط.
والتقط المصور، سيرجيو بيتاميتز، صوراً مذهلة للحمار الأشقر، أثناء محاولته توثيق هجرة الحمير الوحشية.
وجسدت الصور مشهداً رائعاً لحمار وحشي أشقر، من المحتمل أن يكون مصاباً بالمهق، وهي حالة تقل فيها كمية الميلانين في الجلد ليبدو أشقر اللون.
ولا يُعرف الكثير عن الحمير الوحشية والمهق، ولكن الباحثين يقولون إن الصور النادرة للحمار الأشقر تؤكد لأول مرة، أن الحالة هذه مقبولة في الحمير العادية.
وتقول الأبحاث إن الخطوط السوداء والبيضاء المميزة للحمير الوحشية، تعمل على حمايتها من الحشرات المتطفلة، ويمكن أن تكون الحمير شقراء اللون أكثر عرضة للخطر.
وعلى الرغم من ندرة الحدث، إلا أن الحمير الوحشية الشقراء ليست وحدها في مملكة الحيوانات، حيث وُثقت ظاهرة المهق في مجموعة متنوعة من الأنواع الأخرى، بما في ذلك الزرافات وطيور البطريق والفئران وكذلك البشر.

مقالات ذات صلة

الخميس, 04-04-2019

فتاة لعوب توقع هيثم دسوقي في غرامها

الخميس, 04-04-2019

فاران يحدد وجهته المقبلة

الخميس, 04-04-2019

عودة معرض شهر الكتاب السوري في درعا بعد غياب

الخميس, 04-04-2019

وقفة تضأمنية مع الجولان لوزارة الثقافة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock