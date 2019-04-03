تولين البكري تمتدح المرأة وتنتقد «الذكور» … سيرين عبد النور تصف تيم حسن بالـ«سلس» وياسمين صبري متهمة بتقليد يارا

بعد أسابيع نارية ومحتدمة، جاء هذا الأسبوع عادياً حاملاً منشورات اعتيادية لم تخرج عن النطاق الطبيعي، حيث تراجعت منشورات النجوم من حيث الكم والنوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى التفاصيل:

ناقصة عقل ودين!

تحدثت النجمة السورية تولين البكري عن المرأة التي تمثل في المجتمع وجوهاً عدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك: «بعقل امرأة خرج آدم من الجنة، وبأمومتها أُنشئت أجيال إلى الحياة، وبجمالها وأنوثتها ملكت قلوب الرجال، وبقوتها وحنكتها وصبرها أقامت الحروب، ويأتي «ذكر» ليقول عنها ناقصة عقل ودين..!».

إطلالة كاجوال

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها، هي الأولى في الشارع بعد إنجابها طفلتها الثالثة «ليا» قبل نحو شهرين.

وظهرت بإطلالة «كاجوال» من الصوف، ولفتت الأنظار بطريقة وضعها للقبعة السوداء التي كانت تغطي عينيها وجزءاً من وجهها.

وعلقت قائلة: «تشعر بالتعب من قلة النوم؟.. أخفي عينيك في الصور.. اشتقت إليكم جميعاً».

من ناحية ثانية، أحيت «اليوم العالمي للتوحد» على طريقتها الخاصة عبر تويتر، ووجهت رسالة مؤثرة في هذا اليوم الذي يتوحد فيه العالم حول مرض التوحد وكتبت في تغريدة لها: «أطفال التوحد.. في صمتهم ووحدتهم حكاية، فأحسنوا قراءتها»، وأرفقت تغريدتها بمجسم القلب الأزرق وهو اللون المعتمد لهذه المناسبة.

أصداء جيدة

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الهيبة»، واصفة الأجواء في الكواليس بالجيدة وفريق العمل ممتع.

وكشفت عن علاقتها بالنجم السوري تيم حسن واصفة إياه بالـ «سلس»، وبأنهما لا يشعران بكلمة «cut»، من المخرج عندما ينتهي المشهد.

وأضافت إنها تتمنى أن يكون المسلسل له أصداء جيدة، مؤكدة أنها ضد المقارنات، ودائماً تشجع على المنافسة.

وتحدثت أيضاً عن دورها في مسلسل «24 قيراط»، وقالت هو الأسوأ بالنسبة لها، وإنه الحلقة الأكثر ضعفاً في كل الأدوار التي قدمتها.

لحالي أحلالي

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عبر حسابها على «إنستغرام»، صورة لها ولفتت الأنظار بالتعليق الناري عليها.

فقد كتبت: « لحالي أحلالي… حكمة اليوم». وهو ما أثار موجة كبيرة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين في ذلك تحدياً لزوجها الفنان أحمد سعد بعد إعلان انفصالهما.

واعتبر هؤلاء أن الأخير خسر الكثير بابتعاده عنها وحاولوا مواساتها. كما وجهت رسالة أخرى من خلال فيديو سجل في أحد أعمالها التمثيلية وهي تؤدي أغنية «ترجعلي» وعلقت عليه: «لو كان حقيقي بتخاف عليا مكنتش أنت في الحب تغدر».

إلى حبيبتي

بعد الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل ومحاولة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي التدخل بالصلح بينهما، حرص الفيشاوي الصغير من وقتها على نفي الانفصال بكل الطرق الممكنة.

ومؤخراً أعاد نشر صورة لزوجته كان قد حذفها قبل أيام وتظهر فيها وهي تقود سيارتها، وعلق عليها بقوله: «إلى حبيبتي التي ستظل قوية.. كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد»، وهو ما اعتبره البعض رداً غير مباشر منه على كل الشائعات.

عدة أسباب

أثار الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة مع ابنته كايلا ووضع على وجهها «إيموشن» ليخفي ملامحها عن متابعيه، الأمر الذي عرضه لانتقادات كثيرة.

ولم يتجاهل الرد على هذه التعليقات، وقرر أن يفسر لمتابعيه سبب إخفاء وجه ابنته، وبدأ تعليقه قائلاً «ربنا يسامح كل من أساء لي»، وأوضح أنه أخفى وجه ابنته لأكثر من سبب منها احترام خصوصيتها موضحاً أن الشهرة من الممكن أن تؤثر عليها بشكل سلبي.

ولم ينكر أيضاً شعوره بالخوف من الحسد موضحاً أنه يؤمن به لأنه مذكور بالقرآن الكريم، كما أكد أنه من الأسباب التي دفعته لإخفاء وجه ابنته تفادياً لوصول أي تعليق سخيف أو غير متوقع من المتطاولين الذين يسخرون من أي شخص.

دور الأحمق

بعد التزامها الصمت التام ورغبتها في عدم إبداء رأيها عن خبر انفصال طليقها أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، فاجأت الفنانة المصرية ريم البارودي جمهورها بنشر مجموعة من الصور ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة، وتركت رسالة فسرها الجمهور بأنه تعليق غير مباشر لها.

وعلقت: «في بعض الأحيان يجب أن تلعب دور الأحمق لخداع شخص أحمق يخدعك».

ورغم أن البعض لم يفهم ما تقصده من هذه الرسالة، لكنها تلقت تعليقات كثيرة من متابعيها طالبوها بعدم العودة لأحمد سعد في حال محاولته الرجوع لها.

وكانت البارودي قد نفت امتلاكها حساباً على موقع فيسبوك، مؤكدة أنها لم تكتب «يمهل ولا يهمل» بعد إعلان سعد خبر الطلاق، مؤكدة أنها لا تمتلك أي صفحات على السوشيال ميديا باستثناء صفحة الإنستغرام التي لم تنشر فيها أي تعليق صريح ولم تصدر أي موقف يتعلق بهذه القضية.

برشاوية

أشعلت الممثلة المصرية ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة ظهرت فيها مرتدية قميص فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات التي تغزل في معظمها المتابعون بجمال الممثلة وتميزها.

وحققت الصورة أكثر من 500 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد نشرها. إلا أن بعض الناشطين رأوا أنها فعلت ذلك بدافع الغيرة من الفنانة اللبنانية يارا التي تشتهر بتشجيعها للفريق الشهير وبظهورها بصور وهي ترتدي الزي الخاص به.

هيفاء حشاشة؟

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنها قاضت معجبة إحدى المغنيات التي وصفتها بالـ «حشاشة».

وأضافت في تغريدتها: «علشان تتربى وتكون عبرة لغيرها ولفنانتنا، ابقي فرجينا شو هتعمللك الحشاشة لما القاضي يسألك يا بنت يا محترمة عن معنى كلمة عاهرة ورقاصة وحقيرة».

وأكدت في ردها على إحدى التغريدات أن هذه الصفات وُجهت لها في بادئ الأمر، لذلك استعملتها.

أعز الناس

استذكر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ الفنان الراحل ​عبد الحليم حافظ​ في ذكرى رحيله، ونشر فيديو لعبد الحليم مرفقاً بأغنية «أعز الناس».

وكتب: «مبارح كان ذكرى رحيل عندليب الغناء العربي عبد الحليم حافظ، لفتني كيف كان يتعامل مع محبيه بروح طيبة ومحبة وهدوء بعكس كل ما نراه في هذا الزمن، يا ريت نتعلم من هذا الفنان العظيم كيف يكون الرقي.. رحمه اللـه وأسكنه فسيح جنانه، العندليب الأسمر فنان لا يتكرر».

في الربيع ولكن!

مازحت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ محبيها حين سخرت من تبدل الأحوال الجوية، حيث إن الطقس متقلب بين الصيف والشتاء على الرغم من أننا في فصل الربيع، وكتبت: «الجو شتوي، التوقيت صيفي، ونحنا أصلاً بالربيع، حدا معو صرافة عشرين خمسينتين».

لستُ مطلقة

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بدايةً من ترويجها لأغنيتها الجديدة «أنا المطلقة»، إلى طرحها وما لاقته هذه الأغنية من نجاح كبير، نفت أن تكون لهذه الأغنية أي علاقة بحياتها الخاصة، مؤكدةً أنها مازالت متزوجة وسعيدة بزواجها، وقالت: «أردنا توصيل رسالة عن النظرة للمرأة المطلقة، بالقصيدة».

وتابعت أنه نادراً ما يتطرق فنان لموضوع الطلاق، مضيفةً إن أغاني الحب والرومانسية كثيرة في العالم العربي، ولم يتطرق أحد للطلاق.

وأكدت أن الفكرة جاءت من خلال الشاعر علي المولى، نافيةً ما تردد بشأن أنها تطلقت من زوجها، فقالت: «أنا متزوجة وسعيدة في زواجي، ولا أدخل شغلي في حياتي الخاصة، وأنها لو كانت مطلقة ما قدمت هذه الأغنية.

أهمية المرأة

قالت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ إنها تقرأ يومياً عن أهمية دعم المرأة ومشاكلها في المجتمعات العربية، مطالبة بتربية الرجل «بالمعنى المحترم للكلمة» على حدّ قولها.

وكتبت: «كل يوم أقرأ عن المرأة، عن أهمية دعمها، عن مشاكلها في مجتمعاتنا العربية وعن حثها للتكلم، ولكن لكي يكتمل ما نؤول إليه عندها، يجب علينا تربية الرجل، بالمعنى المحترم للكلمة طبعاً، لأن الرجل الذي يحمل ثقافة أهمية المرأة لن يكون إلا سندها ودعمها ومن هنا تبدأ القصة».