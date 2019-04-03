أشبال سلة الجيش أبطال العاصمة

لم تكن الإنجازات التي تحققها سلة نادي الجيش، تقتصر على فريق الرجال فقط، فتدعيم الفريق الأول بأفضل اللاعبين النجوم لم ينس الإدارة باقي الفرق، ومن يشك في قواعد سلة الجيش، وحسن عملها فإن نتائجها المشرقة أجمل رد للمشككين بقدرات قواعدها، وبالأمس القريب تمكن أشبال سلة الجيش من الظفر ببطولة دمشق التنشيطية التي أقامتها اللجنة الفنية لسلة العاصمة بمشاركة واسعة من أندية العاصمة، وهذه النتائج تحققت بفضل التخطيط السليم، والمتابعة الدقيقة لإدارة النادي التي نجحت في وضع المدرب المناسب في المكان المناسب، فكان الحصاد مثمراً، ويانعاً ويوازي حجم العطاء المقدم.

نتائج

حقق أشبال الجيش انتصارات جيدة وقوية، وفازوا على جميع الفرق المشاركة بالبطولة في مباراتي الذهاب والإياب، فكانت المباراة الأولى أمام قاسيون وفاز الجيش بواقع (54-41) وإيابا ً(61-39) وفاز على المحافظة (66-33) وإياباً (73-33) وعلى الفيحاء (57-37) وإياباً (48-40) وعلى الوحدة (51-44) وإياباً (44-33) وعلى الثورة (66-45) وإياباً (66-38).

أصحاب الإنجاز

يدرب الفريق المدرب المجتهد فادي الملا، والإداري أسامة مدني، واللاعبون: أسعد صديقة، يزن النجار، يمان صادق، علي الطويل، ملهم شنشو، حمزة صديقة، غسان بهلول، سلطان سعيد، سامي نصار، أنمار طباع، فراس عربي، كنان عطفة، محمدهاشم، وائل قاسم، وليد الصباغ، عبد الرحمن لبابيدي.

تأكيد وجدارة

«الوطن» التقت بعد تتويج الفريق مع مدرب الفريق فادي الملا الذي أكد أن هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة طويلة من العمل والمتابعة على تدريبات اللاعبين، وتابع يقول: فريقنا كان ملتزماً بالتمارين كاملة، ولم يتغيب أي لاعب، ومضى يقول: رغم كل الأجواء الجوية التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة، غير أننا لم نتوقف عن التحضيرات وسط التزام كامل، وقد وضعنا هدف الفوز باللقب أمام أعيننا، وعملنا عليه منذ فترة، وكانت هناك متابعة في كل كبيرة وصغيرة من الإدارة، المتمثلة باللواء ياسر شاهين والعميد محسن عباس رئيس النادي، اللذين نجحا في تأمين كل مقومات التحضير المثالي للفريق، وختم الملا حديثه بقوله: هذا الإنجاز سنؤسس عليه كإدارة وجهاز فني لفضاءات أوسع وأشمل في المراحل القادمة، وسوف تبقى درجة الاهتمام به كما هي حتى يشكل الرديف الأساسي للفريق الأول مستقبلاً.