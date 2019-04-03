كلاسيكو الزعامتين في إيطاليا والبرشا ينتظر الأتلتي … قمة أليانز آرينا لحسم البوندسليغا

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع ثلاثة كلاسيكيات ستفرض كلمتها في البوندسليغا والليغا والسييراA هذا عدا المباريات الأخرى المهمة في البطولات الخمس الكبرى، ففي ألمانيا سيقول البايرن ودورتموند كلمتهما الفاصلة في القمة التي تجمعهما في أليانز أرينا والفارق بينهما نقطتان لأصفر الرور، وفي إسبانيا يجمع لقاء القمة بين المتصدر والوصيف في فرصة قد تكون الأخيرة للأتلتي لتأجيل تتويج البرشا والموقعة مكانها نيوكامب، وفي إيطاليا لا يتنافس ميلان مع اليوفي على اللقب إلا أن مجرد وجودهما في ملعب واحد يحمل معاني كبيرة على مستوى الكالشيو.

وبعيداً عن المواجهات الكبرى لكن ليس بعيداً عن المنافسة على الألقاب يحل ليفربول ضيفاً على ساوثهمبتون للقفز إلى صدارة الدوري الإنكليزي ولو مؤقتاً، وفي فرنسا يستضيف الباريسي المتصدر على البارك دوبرنس ستراسبورغ لإضافة ثلاث نقاط تقرب الإعلان رسمياً عن لقبه الثامن.

دير كلاسكير

هو اللفظ الألماني لكلاسيكو البايرن ودورتموند ويأتي هذه المرة في أوج المنافسة بينهما على اللقب حيث يتقدم أسود فيستيفاليا بفارق نقطتين عن الأحمر البافاري بعد تعثر الأخير في الجولة الفائتة أمام فرايبورغ، ويرى كثيرون ومنهم عشاق دورتموند أنها الفرصة الحقيقية لإيقاف سلسلة تتويج البايرن ببطولة الدوري بعد 6 ألقاب متتالية ويراهنون على تذبذب مستوى لاعبي المدرب كوفاتش، وأيضاً تألق لاعبي الأصفر وخاصة في الشق الهجومي بوجود الثنائي رويس وألكاسير وقد سجلا 31 هدفاً هذا الموسم، أما البايرن فيعول بالمقابل على نتائجه الكبيرة بملعبه وخاصة أمام ضيفه حيث لم يخسر بالبوندسليغا هناك منذ 2014 وحقق الفوز 4/1 و6/صفر، ذهاباً فاز دورتموند 3/2 في مباراة للذكرى تقدم فيها البافاري 2/صفر، ويتقدم البايرن تاريخياً بفارق كبير على دورتموند بواقع 56 فوزاً و33 تعادلاً و30 هزيمة خلال كل المواجهات في جميع المسابقات وعلى صعيد البوندسليغا حقق 45 فوزاً مقابل 24 لدورتموند وتعادلا 29 مرة.

حاسمة نيوكامب

في الليغا ستكون قمة المتصدر والوصيف محطة فاصلة من أجل اللقب وخاصة عقب فوز الأتلتي أمس الأول على جيرونا بهدفين وتعثر البرشا في لاسيراميكا بالتعادل المثير مع فياريال بنتيجة 4/4 والذي اكتشف فيه فالفيردي هشاشة دفاعه ولولا براعة ميسي وسواريز وقبلها النقص العددي للغواصات لخرج خاسراً للمرة الأولى بعد 17 مباراة، إذاً لقاء البرشا والأتلتي يشكل نقطة التحول، إما نحو تتويج مبكر للأول برفع الفارق إلى 11 نقطة أو إحياء المنافسة من جديد بتقليصه إلى 5 نقاط.

البرشا خاض 15 مباراة بملعبه (13 فوزاً، 3 تعادلات وهزيمة) وبالمقابل لعب الأتلتي 14 مباراة خارج أرضه (8 انتصارات، تعادلان و4 هزائم)، ذهاباً تعادلا بهدف لمثله والفوز الأخير للروخي بلانكوس بالدوري كان قبل 9 سنوات، أما فوزه الأخير في نيو كامب فحدث قبل 13 عاماً وخسر بعدها 9 مرات مقابل 3 تعادلات وكل ذلك بالليغا.

زعامة حاضرة وغائبة

في إيطاليا مازال لقاء اليوفي وميلان يعتبر كلاسيكو الكالشيو رغم تراجع الروزنييري منذ تتويجه الأخير باللقب عام 2011 ولم يكتف بالغياب عن التتويج بل تراجع عن المنافسة، وهاهو يحاول العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى بعد ستة مواسم وبالفعل يحتل حالياً المركز الرابع الذي يكفل له ذلك، إلا أن تعادله المخيب مع أودينيزي 1/1 أمس الأول وقبلها خسارتاه من إنتر وسامبدوريا صعبت الأمور، على حين اقترب اليوفي من لقب ثامن على التوالي عقب فوزه على كالياري بهدفين ويدخل لقاء ميلان بكل أريحية (محلياً) إلا أن لقاء أياكس أوروبياً سيشغل بال أليغري ونجومه وهو ما يمنح غاتوزو ولاعبيه فرصة لتحقيق فوز عزّ عليهم في ثماني مواجهات أخيرة.

تاريخياً التقى الفريقان 230 مرة رسمياً بكل البطولات والغلبة لليوفي بـ90 فوزاً مقابل 67 لميلان و73 تعادلاً، ولعبا 167 مرة في السييراA والتفوق لليوفي بواقع 64 مقابل 50 لميلان وتعادلا 53 مرة والأهداف 234/214، ويعد فوز ميلان عام 2016 في سان سيرو بهدف الأخير له بكل المسابقات فخسر بعدها 7 مرات منها 4 بالدوري (آخرها صفر/2 بأرضه ذهاب الموسم الحالي) ومرة بالسوبر (2019) وأخريان بالكأس وتعادل وحيد في السوبر (2016) وحسم لمصلحته بركلات الترجيح، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 33

• الجمعة: ساوثهمبتون * ليفربول (10.00).

• السبت: هيدرسفيلد * ليستر سيتي، بورنموث * بيرنلي، نيوكاسل * كريستال بالاس (5.00).

• الأحد: إيفرتون * الآرسنال (4.50).

• الإثنين: تشيلسي * ويستهام (10.00).

كأس إنكلترا – نصف النهائي

• السبت: مان سيتي * برايتون (7.30).

• الأحد: واتفورد * وولفرهامبتون (6.00).

الإسباني – الأسبوع 31

• السبت: جيرونا * إسبانيول (2.00)، ريال مدريد * إيبار (5.15)، رايو فاليكانو * فالنسيا (7.30)، برشلونة * أتلتيكو مدريد (9.45).

• الأحد: ألافيس * ليغانيس (1.00)، خيتافي * بلباو (3.00)، بلد الوليد * إشبيلية (5.15)، سلتا فيغو * سوسيداد، ليفانتي * هويسكا (7.30)، بيتيس * فياريال (9.45).

الألماني – الأسبوع 28

• الجمعة: ماينز * فرايبورغ (9.30).

• السبت: ليفركوزن * لايبزيغ، شالكه * فرانكفورت، هيرتا يرلين * دوسلدورف، فولفسبورغ * هانوفر، شتوتغارت * نورنيرغ (4.30)، بايرن ميونيخ * دورتموند (7.30).

• الأحد: أوغسبورغ * هوفنهايم (4.30)، مونشن غلاباخ * بريمن (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 31

• السبت: بارما * تورينو (4.00)، يوفنتوس * ميلان (7.00)، سامبدوريا * روما (9.30).

• الأحد: فيورنتينا * فروزينوني (1.30)، إنتر * أتلانتا، أودينيزي * إمبولي، كالياري * سبال (4.00)، لازيو * ساسولو (7.00)، نابولي * جنوا (9.30).

• الإثنين: بولونيا * كييفو فيرونا (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 31

• الجمعة: بوردو * مرسيليا (9.45).

• السبت: ليون * ديجون (6.00)، أميان * سانت إيتيان، أنجيه * رين، غانغان * موناكو، نيم * كان (9.00).

• الأحد: ريمس * ليل، تولوز * نانت (4.00)، نيس * مونبيلييه (6.00)، سان جيرمان * ستراسبوغ (10.00).