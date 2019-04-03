عربي ودولي

الرئيس الكازاخستاني: تطوير التحالف مع روسيا له أولوية في سياستنا

| سانا

الخميس, 04-04-2019

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أن تطوير التحالف مع روسيا له أولوية خاصة في سياسة بلاده.
وقال توكايف في حديث لصحيفة «كومرسانت» الروسية نشر أمس الأربعاء إنه «توجد أهداف خاصة ضمن منظومة الأولويات من بينها تطوير التحالف مع روسيا إضافة إلى تطوير التعاون مع دول أخرى»، وأوضح توكايف أن اختياره روسيا كأول دولة سيزورها «له أكثر من معنى».
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل توكايف في موسكو أمس لمناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تفعيل التكامل على الصعيد الأوراسي.
وكان توكايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السابق تولى مهام الرئاسة في البلاد عقب إعلان رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف استقالته يوم 20 من آذار الماضي.

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