الرئيس الكازاخستاني: تطوير التحالف مع روسيا له أولوية في سياستنا

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أن تطوير التحالف مع روسيا له أولوية خاصة في سياسة بلاده.

وقال توكايف في حديث لصحيفة «كومرسانت» الروسية نشر أمس الأربعاء إنه «توجد أهداف خاصة ضمن منظومة الأولويات من بينها تطوير التحالف مع روسيا إضافة إلى تطوير التعاون مع دول أخرى»، وأوضح توكايف أن اختياره روسيا كأول دولة سيزورها «له أكثر من معنى».

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل توكايف في موسكو أمس لمناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تفعيل التكامل على الصعيد الأوراسي.

وكان توكايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السابق تولى مهام الرئاسة في البلاد عقب إعلان رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف استقالته يوم 20 من آذار الماضي.