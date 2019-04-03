الجرذان تزعج بلدية طرطوس

استفحلت ظاهرة الجرذان في شوارع مدينة طرطوس ولا يختلف هذا الأمر في الكورنيش البحري عن بقية الشوارع الرئيسية والفرعية وكثرت شكاوى المواطنين والزوار من المحافظات الأخرى فما إجراءات البلدية للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة منذ أكثر من ثماني سنوات؟ وما الذي تقوم به لكيلا تتفاقم هذه المشكلة؟

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين لـ«الوطن» أنه خلال الأزمة بتنا نعاني عدم توافر المواد السمية اللازمة والكافية لإنجاح المكافحات، مضيفاً: يكفي أن نذكر منها انعدام الأقراص الشمعية التي تستخدم في فصل الشتاء والأماكن الرطبة أيضاً الحبيبات ذات السمية الفاعلة التي كانت تبلغ كمية المواد المسلمة إلينا نحواً من ثلاثة إلى أربعة أطنان سنوياً على حين يردنا منها حالياً بما ما لا يزيد على الطن الواحد ويتم تأمينها من القطاع الخاص ولسد هذا النقص قمنا ونقوم بتصنيع خلطات سمية محلية نعمل من خلالها على مكافحة هذه الظاهرة في أحياء وشوارع المدينة ولن ندخر جهداً في متابعة أعمال المكافحة بما يتوافر لدينا من مواد المكافحة.

وبيّن زين أن المدينة تسعى دائماً إلى تأمين ما تحتاج إليه من مواد سمية مختلفة لإنجاح أعمال المكافحة بما يحقق الغاية المرجوة منها وذلك عن طريق وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة.

أخيراً..

ربما يجب علينا الاعتراف أن يد البلدية وحدها قد لا تصفق ولذلك يفترض تعاون الجميع للحفاظ على الصحة العامة والحد من هذه المشكلة المتفاقمة بمن فيهم غرفة السياحة والتجارة والصناعة والمجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية وخاصة أن طرطوس مدينة سياحية بامتياز وتنتشر فيها المطاعم والمقاهي ويكثر الرواد والمصطافون خاصة أننا مقبلون على موسم الاصطياف.

مجلس مدينة طرطوس:

ما زالت الحملة مستمرة لمعالجة الإشغالات والأكشاك وإزالة المخالفات

إشارة لحاشيتكم رقم 1262 تاريخ 5/2/2019 المسطرة على كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 95/ص/ف/1 تاريخ 10/1/2019 بخصوص الشكوى المنشورة في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3062 الصادر بتاريخ 7/1/2019 بعنوان: «الإشغالات القائمة على الأملاك العامة في طرطوس من دون معالجة حتى الآن»، نبين ما يلي:

يقوم مجلس المدينة وفق الخطة المرسلة إليكم بكتابنا رقم 355/ص ف تاريخ 24/1/2019 وكما هو موضح في كتبنا ذوات الأرقام 449/ص ف تاريخ 29/1/2019 و457/ص ف تاريخ 30/1/2019 و529/ص ح د تاريخ 3/2/2019 و598/ص ف تاريخ 4/2/2019 و929/ص ف تاريخ 20/2/2019، والتقارير اليومية عن سير العمل في الخطة المرسلة إليكم اعتباراً من تاريخ 27/1/2019 ولغاية 21/2/2019 بحملة مستمرة لمعالجة وضع الإشغالات والأكشاك وإزالة المخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة في مدينة طرطوس وقد شملت المناطق التي تم العمل بها الكراج القديم – الكراج الجديد – حي الإنشاءات – حي الملعب البلدي وحي البرانية – سوق النسوان – سوق الخضار ومحيط الفرن الآلي في حي الرمل.

وما زالت الحملة مستمرة لتشمل أنحاء المدينة، ويتم بشكل مستمر مراقبة تلك المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

محافظ طرطوس

صفوان سلمان أبو سعدى