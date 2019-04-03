مهجرون عائدون من الأردن: مخيم «الأزرق» أشبه بسجن

وصلت عبر معبر نصيب أمس دفعة جديدة من المهجرين قادمين من الأردن يقدر عددهم بنحو 150.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن نصف العائدين هم من الأطفال الذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية ولاسيما مخيمات «الزعتري» و«الأزرق».

وكشف العديد من المهجرين العائدين حجم المعاناة التي كانوا يعانونها ضمن مخيمات اللاجئين، ولاسيما مخيم «الأزرق»، وأشاروا إلى تركز الضغط في المخيم ضمن ما يعرف بالقرية الخامسة شمالي الأردن، مؤكدين أن تلك القرية أشبه بسجن يفرض عليه الأمن الأردني حصاراً كاملاً، وأسلاكاً شائكة مضاعفة، فضلاً عن معاناة واستغلال كبيرين يعانيه السوريون في تأمين لقمة العيش ضمن المخيم.