الأولى

مهجرون عائدون من الأردن: مخيم «الأزرق» أشبه بسجن

| وكالات

الخميس, 04-04-2019

وصلت عبر معبر نصيب أمس دفعة جديدة من المهجرين قادمين من الأردن يقدر عددهم بنحو 150.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن نصف العائدين هم من الأطفال الذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية ولاسيما مخيمات «الزعتري» و«الأزرق».
وكشف العديد من المهجرين العائدين حجم المعاناة التي كانوا يعانونها ضمن مخيمات اللاجئين، ولاسيما مخيم «الأزرق»، وأشاروا إلى تركز الضغط في المخيم ضمن ما يعرف بالقرية الخامسة شمالي الأردن، مؤكدين أن تلك القرية أشبه بسجن يفرض عليه الأمن الأردني حصاراً كاملاً، وأسلاكاً شائكة مضاعفة، فضلاً عن معاناة واستغلال كبيرين يعانيه السوريون في تأمين لقمة العيش ضمن المخيم.

مقالات ذات صلة

الخميس, 04-04-2019

دعا إلى تغيير طريقة العمل في مدينة دمشق لإعادتها كما كانت قبل الحرب … خميس: كفانا مماطلة وتقصيراً وخللاً

الخميس, 04-04-2019

قمة بنيامين نتنياهو

الخميس, 04-04-2019

«أستانا» في 25 من الجاري … بغداد: تنسيق أمني عالي المستوى.. موسكو: الحرب لم تنته

الخميس, 04-04-2019

عون يلتقي وزير خارجية فنزويلا ودمشق تستقبله غداً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock