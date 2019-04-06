عملية جراحية في أعماق البحر

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي بأن عملية جراحية أجريت لبحار في غواصة «كراسنودار» الروسية في أعماق البحر وذلك لأول مرة في تاريخ الأسطول.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن الناطق باسم الأسطول إن البحار أصيب بالتهاب الزائدة الدودية وكان بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية فورية لإزالتها.

وأضاف الناطق: إن الجراح العسكري دميتري يوجانين تولى إجراء تلك العملية داخل الغواصة حيث تم تجهيز غرفة الجراحة في مقصورة لا تزيد مساحتها على 5 أمتار مربعة مشيراً إلى أن الغواصة لم تطف إلى السطح وقت إجراء العملية التي استغرقت 4 ساعات.

وأكد الناطق باسم أسطول البحر الأسود أن حالة المريض مستقرة وسيتم نقله إلى المستشفى بعد وصول الغواصة إلى مينائها.