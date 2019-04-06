اليوم.. افتتاح معرض «شهر الكتاب السوري»

احتفاءً بيوم مهرجان دمشق الثقافي ويوم الكتاب السوري، تفتتح الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع جامعة دمشق معرض «شهر الكتاب السوري» في الحادية عشرة من صباح اليوم في كلية الآداب في جامعة دمشق، ويستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ويضم المعرض أكثر من 1360 عنواناً من مطبوعات الهيئة العامة السورية للكتاب تشمل مختلف وجوه المعرفة الإنسانية، بدءاً من الكتب الأدبية التي تضم الرواية والمجموعة القصصية والمجموعة الشعرية والعمل المسرحي وكتاب النقد الأدبي، مروراً بالدراسات الفكرية والسياسية والاقتصادية والحقوقية والمسرحية والموسيقية، وصولاً إلى الكتاب الناطق الذي أصدرته وزارة الثقافة منذ سنتين ونصف السنة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يشمل المعرض أيضاً دوريات الوزارة بدءاً من مجلة «المعرفة» وانتهاء بمجلة «شامة» إلى جانب مجلة «جسور ثقافية» التي أعيد إطلاقها خلال السنتين الماضيتين، على أن تتراوح الحسومات بين 50 و60 بالمئة من سعر الغلاف.