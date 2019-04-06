تعادل أحزن الساحل

لم يوفق مدرب الساحل عمار شمالي بتبديلاته ولا لاعبو الفريق اثناء المباراة وكان الجميع بعيد عن مستواه باستثناء المدافع علي سعيد الذي أوكلت إليه مهمة إيقاف نجم الشرطة كامل كواية ونجح بهذا الأمر إلى حد بعيد.

بداية المباراة كانت حذرة جداً من الجانبين وأداء باهت وبارد ووحده كواية الشرطة قام بفاصل ترقيص ومرر عرضية إلى هادي ملط الذي لعبها بجوار قائم الساحل وبعد ذلك انحصر اللعب وسط الملعب واستمرت الكرات المقطوعة من الجانبين حتى أيقظ علي حسن الجميع بكرة بينية جميلة مررها إلى الغلاب الذي انفرد وسدد برعونة فوق المرمى وبعدها تعلوا مباشرة القلفاط مرمى المريمية ويسدد الغلاب برعونة ويوقف علي سعيد خطورة الكواية باكثر من كرة وفي الوقت بدل الضائع يخترق الخشمان ويلعب عرضية يبعدها الدفاع لركنية لينتهي الشوط الأول سلبي الاداء والنتيجة…

ومع بداية الشوط الثاني يتحسن أداء الفريقين وتسنح للشرطة فرصة لتسجيل هدف عندما جلال دكر بالأشقر الذي ابعد كرته لركنية يرد الساحل بكرتين خطرتين للغلاب والقلفاط أبعدهما المريمية ببراعة وبعد أن استبشرنا بالبداية القوية لهذا الشوط عادت البرودة والأداء الباهت للفريقين مع الخشونة والعصبية ورغم إجراء المدربان لعدد من التبديلات والدفع بدملء جديدة لكن وضع المباراة لم يتغير ومع إخراج الشمالي لأنشط لاعبي وسطه علي حسن يمتد الشرطة وينشط خط وسطه وكاد قاسم بهاء أن يخطف هدف الفوز لكن عارضة الأشقر ردت رأسيته ليطلق الحكم صافرته معلنا تعادلا سلبيا خاسرا لأصحاب الأرض ومفرحا للضيوف..

وبعد نهاية المباراة قال مساعد مدرب كرة الساحل الكابتن علي بركات لم نكن موفقين اليوم والفريق لعب تحت ضغط الفوز أرضية الملعب لم تساعد الفريق وخط دفاعنا لم يكن بمستواه وخرجنا بتعادل وفي النهاية أمورنا بأيدينا وان شاء اللـه يعود الفريق لمستواه في المباريات القادمة…