يوم حاسم في شباب الأولى

في التجمع النهائي لدوري أندية الدرجة الأولى للشباب المقامة حالياً في مدينة حمص سيلتقي اليوم على الملعب الصناعي في ختام مباريات التجمع بلقاء الحسم بين الحرية والجزيرة لخطف بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة الأولى للصعود للدوري الممتاز بعد أن كان شباب المحافظة قد قالوا كلمتهم وتأهلوا للممتاز وتصدروا بجدارة المجموعة الثانية مبكرا عقب تفوقهم على الفتوة بالثلاثة على النضال بهدفين نظيفين، وتبدو حظوظ شباب الجزيرة أوفر بكسب التأهل وهو يتصدر مجموعته بفارق الأهداف لكنه يتساوى مع الحرية بعدد النقاط ولكل منهما ست نقاط كسبها الجزيرة بفوزين متتاليين على التضامن بأربعة أهداف نظيفة وعلى فريق عمال حماة بهدفين مقابل هدف واحد في حين فاز الحرية على التضامن بثلاثة أهداف نظيفة وعلى عمال حماة بهدفين لهدف وقد نقل مدرب الجزيرة وحيد همو لـ«الوطن» عبر اتصال هاتفي قبل ساعات قليلة من مباراة الحسم اليوم مع الحرية تفاؤله الكبير بتجاوز فريقه بأمان وسلام للفريق الحلبي رغم امتلاك الأخير لمواهب ملفتة وخطوط متجانسة إلا أن فريقه تم إعداده جيداً للعب هذه المباراة المنتظرة والتي تعني الكثير ليس للفريق وحسب بل لكل أسرة نادي الجزيرة ومن المهم جداً أن نبصم مرة ثانية في ملاعبنا وبطولاتنا الرسمية رغم كل المعاناة والظروف المالية الصعبة التي يمر بها نادي الجزيرة!