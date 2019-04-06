5 مراحل لتطوير البحث العلمي في الجامعات … الفاهوم لـ«الوطن»: انطلاق المرحلة التطبيقية الأولى من جامعة طرطوس .. توثيق الأبحاث العلمية وتسويقها وتحسين التصنيف الجامعي

بينت معاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم أن الوزارة وضعت خطة لتطوير البحث العلمي في الجامعات، من خلال 5 مراحل تشمل إعداد قواعد البيانات البحثية بشكل رقمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي بإيجاد المنشآت والأدوات البحثية ونشرها في الجامعات وفي مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ولدى عموم الشعب وضمن سوق العمل، لتأتي المرحلة الثالثة لتعرّف بالباحث وتتحدث عن حقوقه وطرق تحفيزه، أما المرحلة الرابعة تشمل البيئة التمكينية للبحث العلمي، وتتضمن المرحلة الأخيرة تشبيك وربط البحث العلمي مع سوق العمل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت الفاهوم أن انطلاقة المرحلة الأولى لتطوير البحث العلمي كانت من جامعة طرطوس، ليصار إلى تطبيق مختلف المراحل في بقية الجامعات على صعيد إدخال قاعدة البيانات وتوثيقها بشكل أكبر من خلال 5 مراحل، ناهيك عن عملية تسويق الأبحاث العلمية.

ولفتت الفاهوم إلى وجود تعاون فني وتقني مع الأمانة السورية للتنمية، بما ينعكس على أبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراة، الأمر الذي له انعكاس إيجابي خلال المرحلة القادمة في تحسين تصنيف الجامعات.

كما أشارت إلى إقامة ورشة عمل (خطة في تطوير البحث العلمي) في جامعة طرطوس، منوهة بضرورة إيلاء الباحث الاهتمام الأكبر من خلال تزويده بالمجلات العلمية والمراجع وتأمين المخابر والبيئة التشريعية والتحفيزية له.

ولفت مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور شادي العظمة إلى أهمية عمل صندوق دعم البحث العلمي ودوره في تمويل الأبحاث العلمية ذات القيمة التطبيقية، بالإضافة إلى أهمية تسويق البحث العلمي ودوره في التنمية، أما مدير الجودة والاعتماد في الوزارة الدكتور حسام عبد الرحمن قدم محاضرة بعنوان «جودة المجلات العلمية وأنظمة التصنيف العالمية – مشروع التعاون مع EBSCO» عرض من خلالها إشكالية البحث العلمي والتصنيف، وانطلق من مدخل أنواع المجلات العلمية ثم مؤشرات قياسها لينتقل إلى الأنظمة التي تصنّف المجلات العلمية وقواعد البيانات العالمية.

في السياق انطلقت في جامعة طرطوس المرحلة التطبيقية لإحصاء أعضاء الهيئة التدريسية والتي تشمل إدخال بيانات أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الكترونياً عبر موقع الانترنيت المخصص لذلك بعد أن تم تعبئتها ورقياً من قبل أعضاء الهيئة.

ويتضمن المشروع، المعلومات الشخصية والخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى المعلومات الوظيفية لكل عضو هيئة، علماً أنه تم تدريب فريق من مهندسي كليات جامعة طرطوس لدعم أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين ومساعدتهم في إدخال البيانات.

هذا وزارت معاونة الوزير حاضنة تكنولوجيا المعلومات التي تعهدت جامعة طرطوس باستكمالها، لتكون ضمن الحاضنات التي دعا إليها وزير التعليم العالي د. بسام إبراهيم لإحداثها في جميع الجامعات لدعم مسيرة البحث العلمي.

ولفت رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي إلى متابعة ما تم إنجازه للاستمرار بمنهج دعم البحث العلمي والارتقاء بالعملية التعليمية.